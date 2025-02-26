У Шахтаря зірвався трансфер молодого талановитого гравця з Флуміненсе

Ізакі. Фото: instagram.com/isaque_oficial07

Донецький "Шахтар" під час трансферного вікна цікавився юним футболістом із Бразилії. Гравець виступає за команду "Флуміненсе" U-17.

Про невдалий трансфер повідомив портал br.bolavip.com.

Читайте також:

Ізакі. Фото: instagram.com/isaque_oficial07

"Шахтар" не зміг купити гравця

За інформацією джерела, крім Кауана Еліаса, за якого "Шахтар" віддав 17 млн євро, вони стежили за 18-річним атакувальним хавбеком Ізакі Северино Сілвою.

Попри інтерес до футболіста, "Шахтар" не зробив конкретної пропозиції, що в майбутньому зробило трансфер майже нездійсненним.

Коли Ізакі 24 лютого оформив 18-річчя, "Флуміненсе" підписали з ним професійний контракт до 31 грудня 2029 року.

Ізакі раніше разом із "Флуміненсе" виграв чемпіонат і Кубок Бразилії U-17. Після підписання професійного контракту футболіст коштуватиме понад 20 млн євро. Клаусула в його контракті становить 60 мільйонів євро.

Нагадаємо, ми розповіли, хто може замінити Михайла Мудрика у збірній України в матчах із Бельгією.

Наставник збірної України Сергій Ребров може піти з посади — є кандидати на заміну.

Збірна України може оновити склад молодими футболістами.

Київське "Динамо" планує розпродаж на літнє трансферне вікно. Хто піде зі столичного клубу.

Португалець Кріштіану Роналду володіє величезним автопарком — стало відомо, які в нього автомобілі.