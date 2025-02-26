У Шахтера сорвался трансфер молодого талантливого игрока из Флуминенсе

Шахтер интересовался бразильским вундеркиндом, но совершил ошибку
Донецкий "Шахтер" во время трансферного окна интересовался юным футболистом из Бразилии. Игрок выступает за команду "Флуминенсе" U-17.
Об неудачном трансфере сообщил портал br.bolavip.com.
"Шахтер" не смог купить игрока
По информации источника, кроме Кауана Элиаса, за которого "Шахтер" отдал 17 млн евро, они следили за 18-летним атакующим хавбеком Изаки Северино Силву.
Несмотря на интерес к футболисту, "Шахтер" не сделал конкретного предложения, что в будущем сделало трансфер почти невыполнимым.
Когда Изаки 24 февраля оформил 18-летие, "Флуминенсе" подписали с ним профессиональный контракт до 31 декабря 2029 года.
Изаки ранее вместе с "Флуминенсе" выиграл чемпионат и Кубок Бразилии U-17. После подписания профессионального контракта футболист будет стоять более 20 млн евро. Клаусула в его контракте составляет 60 миллионов евро.
Напомним, мы рассказали, кто может заменить Михаила Мудрика в сборной Украины в матчах с Бельгией.
Наставник сборной Украины Сергей Ребров может уйти с должности — есть кандидаты на замену.
Сборная Украины может обновить состав молодыми футболистами.
Киевское "Динамо" планирует распродажу на летнее трансферное окно. Кто уйдет из столичного клуба.
Португалец Криштиану Роналду владеет огромным автопарком — стало известно, какие у него автомобили.
Читайте Новини.LIVE!