У Шахтера сорвался трансфер молодого талантливого игрока из Флуминенсе

Изаки. Фото: instagram.com/isaque_oficial07

Донецкий "Шахтер" во время трансферного окна интересовался юным футболистом из Бразилии. Игрок выступает за команду "Флуминенсе" U-17.

Об неудачном трансфере сообщил портал br.bolavip.com.

Читайте также:

Изаки. Фото: instagram.com/isaque_oficial07

"Шахтер" не смог купить игрока

По информации источника, кроме Кауана Элиаса, за которого "Шахтер" отдал 17 млн евро, они следили за 18-летним атакующим хавбеком Изаки Северино Силву.

Несмотря на интерес к футболисту, "Шахтер" не сделал конкретного предложения, что в будущем сделало трансфер почти невыполнимым.

Когда Изаки 24 февраля оформил 18-летие, "Флуминенсе" подписали с ним профессиональный контракт до 31 декабря 2029 года.

Изаки ранее вместе с "Флуминенсе" выиграл чемпионат и Кубок Бразилии U-17. После подписания профессионального контракта футболист будет стоять более 20 млн евро. Клаусула в его контракте составляет 60 миллионов евро.

Напомним, мы рассказали, кто может заменить Михаила Мудрика в сборной Украины в матчах с Бельгией.

Наставник сборной Украины Сергей Ребров может уйти с должности — есть кандидаты на замену.

Сборная Украины может обновить состав молодыми футболистами.

Киевское "Динамо" планирует распродажу на летнее трансферное окно. Кто уйдет из столичного клуба.

Португалец Криштиану Роналду владеет огромным автопарком — стало известно, какие у него автомобили.