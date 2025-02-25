Шахтер не смог купить Луиса Гильерме из-за сорванных переговоров

Дарио Срна и Сергей Палкин. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" до окончания трансферного окна больше не будет приобретать новых игроков. Футболист, которого они хотели подписать, "сорвался с крючка".

О провалившемся трансфере сообщил комментатор Виктор Вацко.

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По информации источника, "Шахтер" очень хочет заполучить 19-летнего вингера "Вест Хэма" Луиса Гильерме. Однако, несмотря на желание "горняков", они почти не продвинулись в переговорах.

Агенты Гильерме и сам игрок выдвигают перед "Шахтером" неподъемные условия, на которые украинский клуб никогда не согласится.

В "Шахтере" не готовы к тому, чтобы один игрок зарабатывал значительно больше остальных футболистов, поскольку это может разрушить микроклимат в команде.

Луис Гильерме. Фото: instagram.com/l.guilhermelira

При этом ранее "Шахтер" смог удовлетворить финансовые требования "Вест Хэма", который запросил за футболиста 20 миллионов евро.

Несмотря на неудачные переговоры, "Шахтер" планирует продолжить общение с представителями игрока, чтобы попытаться подписать его летом.

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