Шахтер не смог купить Луиса Гильерме из-за сорванных переговоров

Шахтер провалился в попытке подписать игрока из топ-5 чемпионата
Донецкий "Шахтер" до окончания трансферного окна больше не будет приобретать новых игроков. Футболист, которого они хотели подписать, "сорвался с крючка".
О провалившемся трансфере сообщил комментатор Виктор Вацко.
"Шахтер" не смог приобрести игрока
По информации источника, "Шахтер" очень хочет заполучить 19-летнего вингера "Вест Хэма" Луиса Гильерме. Однако, несмотря на желание "горняков", они почти не продвинулись в переговорах.
Агенты Гильерме и сам игрок выдвигают перед "Шахтером" неподъемные условия, на которые украинский клуб никогда не согласится.
В "Шахтере" не готовы к тому, чтобы один игрок зарабатывал значительно больше остальных футболистов, поскольку это может разрушить микроклимат в команде.
При этом ранее "Шахтер" смог удовлетворить финансовые требования "Вест Хэма", который запросил за футболиста 20 миллионов евро.
Несмотря на неудачные переговоры, "Шахтер" планирует продолжить общение с представителями игрока, чтобы попытаться подписать его летом.
Напомним, в УАФ хотят уволить главного тренера Сергея Реброва. Есть тренера, которые достойны возглавить сборную Украины.
Ранее мы опубликовали список футболистов, готовых дебютировать в сборной Украины.
Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду станет президентом известного футбольного клуба из Ла Лиги.
Донецкий "Шахтер" так сильно хочет продать Георгия Судакова, что опустил ценник и готов торговаться.
Читайте Новини.LIVE!