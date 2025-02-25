Шахтар не зміг купити Луїса Гільєрме через зірвані переговори

Шахтар провалився у спробі підписати гравця з топ-5 чемпіонату
Донецький "Шахтар" до закінчення трансферного вікна більше не купуватиме нових гравців. Футболіст, якого вони хотіли підписати, "зірвався з гачка".
Про провалений трансфер повідомив коментатор Віктор Вацко.
"Шахтар" не зміг придбати гравця.
За інформацією джерела, "Шахтар" дуже хоче отримати 19-річного вінгера "Вест Гема" Луїса Гільєрме. Однак, попри бажання "гірників", вони майже не просунулися в переговорах.
Агенти Гільєрме і сам гравець висувають перед "Шахтарем" непідйомні умови, на які український клуб ніколи не погодиться.
У "Шахтарі" не готові до того, щоб один гравець заробляв значно більше за інших футболістів, оскільки це може зруйнувати мікроклімат у команді.
При цьому раніше "Шахтар" зміг задовольнити фінансові вимоги "Вест Гема", який запросив за футболіста 20 мільйонів євро.
Попри невдалі переговори, "Шахтар" планує продовжити спілкування з представниками гравця, щоб спробувати підписати його влітку.
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