Шахтар не зміг купити Луїса Гільєрме через зірвані переговори

Даріо Срна та Сергій Палкін. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" до закінчення трансферного вікна більше не купуватиме нових гравців. Футболіст, якого вони хотіли підписати, "зірвався з гачка".

Про провалений трансфер повідомив коментатор Віктор Вацко.

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За інформацією джерела, "Шахтар" дуже хоче отримати 19-річного вінгера "Вест Гема" Луїса Гільєрме. Однак, попри бажання "гірників", вони майже не просунулися в переговорах.

Агенти Гільєрме і сам гравець висувають перед "Шахтарем" непідйомні умови, на які український клуб ніколи не погодиться.

У "Шахтарі" не готові до того, щоб один гравець заробляв значно більше за інших футболістів, оскільки це може зруйнувати мікроклімат у команді.

Луїс Гільєрме. Фото: instagram.com/l.guilhermelira

При цьому раніше "Шахтар" зміг задовольнити фінансові вимоги "Вест Гема", який запросив за футболіста 20 мільйонів євро.

Попри невдалі переговори, "Шахтар" планує продовжити спілкування з представниками гравця, щоб спробувати підписати його влітку.

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