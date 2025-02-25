Судаков мріє про Серію А: що чекає зірку Шахтаря

Георгій Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Лідер донецького "Шахтаря" Георгій Судаков пропустить найближчі тижні через травму. Крім того, влітку він може взагалі покинути команду.

Про можливий трансфер футболіст розповів в інтерв’ю італійському виданню Corriere dello Sport.

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Георгій зізнався, що мріє грати в Серії А, адже вважає Італію країною з багатою футбольною історією, відомими тактиками та пристрасними вболівальниками.

Півзахисник пояснив, що Серія А ідеально підходить для його ігрових якостей завдяки інтенсивному стилю футболу.

Судаков наголосив, що в Італії багато топових півзахисників і тренерів, які славляться тактичною майстерністю, а українські гравці вже зарекомендували себе в цій лізі.

Він також підтвердив, що отримував пропозиції від "Ювентуса" та "Наполі", але рішення про відмову ухвалювало керівництво "Шахтаря".

За його словами, "Наполі" зробив конкретну пропозицію, проте "Шахтар" наполіг на тому, щоб він залишився в клубі.

"Побачимо, але, як я вже казав, Серія А була б ідеальним місцем для мого розвитку", — підсумував Судаков.

Цього сезону він провів за "Шахтар" 25 матчів, забивши десять голів і віддавши три результативні передачі.

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