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Судаков назвал свой желанный ТОП-чемпионат

25 февраля 2025 15:31
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Судаков мечтает о Серии А: что ждет звезду Шахтера
Георгий Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Лидер донецкого "Шахтера" Георгий Судаков пропустит ближайшие недели из-за травмы. Кроме того, летом он может вообще покинуть команду.

О возможном трансфере футболист рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere dello Sport.

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Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

В какой чемпионат стремится Судаков

Георгий признался, что мечтает играть в Серии А, ведь считает Италию страной с богатой футбольной историей, известными тактиками и страстными болельщиками.

Полузащитник объяснил, что Серия А идеально подходит для его игровых качеств благодаря интенсивному стилю футбола.

Судаков отметил, что в Италии много топовых полузащитников и тренеров, которые славятся тактическим мастерством, а украинские игроки уже зарекомендовали себя в этой лиге.

Он также подтвердил, что получал предложения от "Ювентуса" и "Наполи", но решение об отказе принимало руководство "Шахтера".

По его словам, "Наполи" сделал конкретное предложение, однако "Шахтер" настоял на том, чтобы он остался в клубе.

"Посмотрим, но, как я уже говорил, Серия А была бы идеальным местом для моего развития", — подытожил Судаков.

В этом сезоне он провел за "Шахтер" 25 матчей, забив десять голов и отдал три результативные передачи.

Напомним, в УАФ есть руководители, которые хотят отставки Сергея Реброва — мы назвали тех, кто может стать новым главным тренером сборной Украины.

Легендарный Криштиану Роналду после окончания карьеры планирует стать руководителем известного клуба из Испании.

Донецкий "Шахтер" изменил ценник на Георгия Судакова чтобы его быстрее продать.

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