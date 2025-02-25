Судаков мечтает о Серии А: что ждет звезду Шахтера

Георгий Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Лидер донецкого "Шахтера" Георгий Судаков пропустит ближайшие недели из-за травмы. Кроме того, летом он может вообще покинуть команду.

О возможном трансфере футболист рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere dello Sport.

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Георгий признался, что мечтает играть в Серии А, ведь считает Италию страной с богатой футбольной историей, известными тактиками и страстными болельщиками.

Полузащитник объяснил, что Серия А идеально подходит для его игровых качеств благодаря интенсивному стилю футбола.

Судаков отметил, что в Италии много топовых полузащитников и тренеров, которые славятся тактическим мастерством, а украинские игроки уже зарекомендовали себя в этой лиге.

Он также подтвердил, что получал предложения от "Ювентуса" и "Наполи", но решение об отказе принимало руководство "Шахтера".

По его словам, "Наполи" сделал конкретное предложение, однако "Шахтер" настоял на том, чтобы он остался в клубе.

"Посмотрим, но, как я уже говорил, Серия А была бы идеальным местом для моего развития", — подытожил Судаков.

В этом сезоне он провел за "Шахтер" 25 матчей, забив десять голов и отдал три результативные передачи.

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