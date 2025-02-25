Травма Судакова — повлияет ли на его игру за сборную Украины

Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

В 18-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" победил "Левый Берег" (1:0). В этой игре отсутствовал лидер "горняков" Георгий Судаков.

О деталях травмы Судакова сообщил известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

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Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

Пропустит ли Судаков матчи сборных

По словам Бабелюка, у Судакова, вероятно, диагностирована мышечная травма, но пока неясно, связана ли она с предыдущей проблемой — с пубалгией, или это новое повреждение мышц бедра.

Врач рассказал, что эта свежая травма помешала Георгию сыграть в последнем матче на сборах и заставила пропустить начало нового этапа УПЛ. Бабелюк отметил, что даже самые простые мышечные травмы требуют до четырех недель восстановления, поэтому Судаков, вероятно, пропустит еще 2-3 недели.

Врач подчеркнул, что без точных данных сложно давать прогнозы, но эта травма может повлиять на вызов Судакова в сборную, которая будет играть в конце марта.

В то же время Бабелюк считает, что Георгия все же вызовут в национальную команду, и тот сможет за нее сыграть.

При этом, врач добавил, что игровой тонус футболиста останется под вопросом из-за пропуска нескольких недель и матчей, что не позволит Судакову подойти к играм сборной в оптимальной форме.

Судаков в этом сезоне сыграл за "Шахтер" в 25 матчах, где забил десять голов и сделал три ассиста.

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