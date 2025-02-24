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Шахтер минимально обыграл Левый Берег благодаря голу резервиста

24 февраля 2025 20:08
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Шахтер минимально победил Левый Берег в 18-м туре УПЛ
Игроки "Шахтера" перед игрой с "Левым Берегом". Фото: "Шахтер"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Во Львове завершился последний матч 18-го тура УПЛ. Донецкий "Шахтер" встречался с киевским "Левым Берегом".

"Шахтер" одержал победу с минимальным счетом, о чем сообщил портал Новини.LIVE.

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Первый тайм выдался сложным для "горняков", хотя они и создали несколько хороших моментов. "Левый Берег" крепко держал оборону и даже имел возможности для гола, но не хватило точности.

Второй тайм продолжался в похожем ключе до 61-й минуты. Тогда Швед головой протолкнул мяч в сетку после суматохи во вратарской площадке, изменив ход игры.

После забитого гола "Левый Берег" ушел вперед, а "Шахтер" получил пространство для быстрых атак.

На 65-й минуте Элиас пробил с близкого расстояния, но вратарь Механив блестяще отразил удар. А на 75-й минуте игроки "Шахтера" дважды попали в стойку.

В последние десять минут "Шахтер" сосредоточился на защите, дав сопернику шанс атаковать, но гости им не воспользовались.

"Шахтер" — "Левый Берег" — 1:0

Гол: Швед, 61

"Шахтер": Д. Резник — Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Педриньо Азеведо, 46) — Бондаренко, Крыськив, Педриньо да Силва (Назарина, 46) — Швед, Траоре (Кауа Элиас, 62), Кевин.

"Левый Берег": Механов — Астахов, Семенов, Шаповал, Сидней — И. Когут (Галас, 82), Дедух, Синица (А. Ризнык, 82), М. Когут (Приходько, 82), Шастал — Сухоручко.

Предупреждения: Педриньо да Силва, Бондарь, Кевин — Семенов

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