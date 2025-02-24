Шахтер помог герою войны Шумею с лечением в Испании и поздравил с 37-летием

Виталий Шумей со своим отцом. Фото: currenttime.tv

Донецкий "Шахтер" оплатил лечение и реабилитацию украинского военного Виталия Шумея в Испании. На прошлой неделе герой войны отпраздновал свое 37-летие.

С днем рождения военного поздравил "Шахтер".

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Как "Шахтер" помогает военному

"Шахтер" в своем сообщении поздравил Шумея и пожелал ему выздороветь.

"Поздравляем Виталия с днем рождения и желаем скорейшего выздоровления!" — говорится в сообщении.

Шумей, который был командиром ЗРК, получил минно-взрывные травмы в августе 2022 года в боях под Авдеевкой в Донецкой области.

Из-за полученных травм мужчина не мог самостоятельно передвигаться, говорить и есть.

Поддерживать ветерана и его отца "Шахтер" начал с марта 2023 года. С того момента клуб нашел Шумею медицинский центр в Испании, где ему провели лечение и реабилитацию. Все расходы взял на себя клуб.

После возвращения из Испании Шумей уже год реабилитируется в курортном Трускавце.

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