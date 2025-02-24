Шахтар допоміг герою війни Шумею з лікуванням в Іспанії та привітав з 37-річчям

Шахтар організував лікування українському військовому з Авдіївки
Донецький "Шахтар" оплатив лікування та реабілітацію українського військового Віталія Шумея в Іспанії. Минулого тижня герой війни відсвяткував своє 37-річчя.
З днем народження військового привітав "Шахтар".
Як "Шахтар" допомагає військовому
"Шахтар" у своєму повідомленні привітав Шумея та побажав йому одужати.
"Вітаємо Віталія з днем народження та зичимо якнайшвидшого одужання!" — йдеться в повідомленні.
Шумей, який був командиров ЗРК, отримав мінно-вибухові травми у серпні 2022 року у боях під Авдіївкою на Донеччині.
Через отримані травми чоловік не міг самостійно пересуватись, говорити та їсти.
Підтримувати ветерана та його батька "Шахтар" почав з березня 2023 року. З того моменту клуб знайшов Шумею медичний центр в Іспанії, де йому провели лікування та реабілітацію. Всі витрати взяв на себе клуб.
Після повернення з Іспанії Шумей вже рік реабілітується у курортному Трускавці.
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