Гравець Шахтаря Вінісіус Тобіас почав зустрічатися з моделлю Сандрою — фото

У футболіста Шахтаря з’явилася розкішна нова дівчина — фото
Правий захисник донецького "Шахтаря" Вінісіус Тобіас розпочав нові стосунки. Офіційно це сталося ще в січні цього року.
Футболіст почав зустрічатися з іспанською моделлю Сандрою Гутьєррес, про що повідомив портал "Новини.LIVE".
Дівчина активно веде соціальні мережі, адже це також є частиною її заробітку. Наразі в Instagram на неї підписано 47,3 тисячі фоловерів.
Нова дівчина Вінісіуса
Знайомство Вінісіуса з Сандрою відбулося ще в Іспанії, коли він перебував в оренді в мадридському "Реалі".
Однак пара почала зустрічатися вже після того, як футболіст повернувся до України та відіграв половину сезону.
Попри стосунки на відстані, Тобіас у кожен вільний вихідний день літає до Мадрида. Зараз це стало простіше, оскільки команда базується у Львові.
Щодо 20-річної Сандри, варто зазначити, що вона дуже вродлива, має чудову фігуру та вміє стильно одягатися.
Раніше Тобіас був одружений на Інгрід Лімі, з якою виховував дитину. Однак потім виявилось, що це не його дитина, й пара розійшлась.
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