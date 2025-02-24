Гравець Шахтаря Вінісіус Тобіас почав зустрічатися з моделлю Сандрою — фото

Сандра Гутьєррес. Фото: instagram.com/sandragutierrez_24

Правий захисник донецького "Шахтаря" Вінісіус Тобіас розпочав нові стосунки. Офіційно це сталося ще в січні цього року.

Футболіст почав зустрічатися з іспанською моделлю Сандрою Гутьєррес, про що повідомив портал "Новини.LIVE".

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Вінісіус Тобіас та Сандра Гутьєррес. Фото: instagram.com/sandragutierrez_24

Дівчина активно веде соціальні мережі, адже це також є частиною її заробітку. Наразі в Instagram на неї підписано 47,3 тисячі фоловерів.

Нова дівчина Вінісіуса

Знайомство Вінісіуса з Сандрою відбулося ще в Іспанії, коли він перебував в оренді в мадридському "Реалі".

Однак пара почала зустрічатися вже після того, як футболіст повернувся до України та відіграв половину сезону.

Сандра Гутьєррес. Фото: instagram.com/sandragutierrez_24

Попри стосунки на відстані, Тобіас у кожен вільний вихідний день літає до Мадрида. Зараз це стало простіше, оскільки команда базується у Львові.

Щодо 20-річної Сандри, варто зазначити, що вона дуже вродлива, має чудову фігуру та вміє стильно одягатися.

Сандра Гутьєррес. Фото: instagram.com/sandragutierrez_24

Раніше Тобіас був одружений на Інгрід Лімі, з якою виховував дитину. Однак потім виявилось, що це не його дитина, й пара розійшлась.

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