Игрок Шахтера Винисиус Тобиас начал встречаться с моделью Сандрой — фото

Сандра Гутьеррес. Фото: instagram.com/sandragutierrez_24

Правый защитник донецкого "Шахтера" Винисиус Тобиас начал новые отношения. Официально это произошло еще в январе этого года.

Футболист начал встречаться с испанской моделью Сандрой Гутьеррес, о чем сообщил портал "Новини.LIVE".

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Винисиус Тобиас и Сандра Гутьеррес. Фото: instagram.com/sandragutierrez_24

Девушка активно ведет социальные сети, ведь это также является частью ее заработка. Сейчас в Instagram на нее подписано 47,3 тысячи фолловеров.

Новая девушка Винисиуса

Знакомство Винисиуса с Сандрой состоялось еще в Испании, когда он находился в аренде в мадридском "Реале".

Однако пара начала встречаться уже после того, как футболист вернулся в Украину и отыграл половину сезона.

Сандра Гутьеррес. Фото: instagram.com/sandragutierrez_24

Несмотря на отношения на расстоянии, Тобиас в каждый свободный выходной день летает в Мадрид. Сейчас это стало проще, поскольку команда базируется во Львове.

Что касается 20-летней Сандры, стоит отметить, что она очень красивая, имеет прекрасную фигуру и умеет стильно одеваться.

Сандра Гутьеррес. Фото: instagram.com/sandragutierrez_24

Ранее Тобиас был женат на Ингрид Лими, с которой воспитывал ребенка. Однако потом оказалось, что это не его ребенок, и пара разошлась.

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