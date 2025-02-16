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Бывшая жена Пятова сняла белье для новой фотосессии

16 февраля 2025 09:52
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Жена Андрея Пятова снялась без белья в смелой фотосессии
Юлия Пятова. Фото: instagram.com/piatova/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Юлия Пятова не так давно развелась с тренером вратарей "Шахтера" и легендой клуба Андреем Пятовым. Однако с тех пор ее публикации в соцсетях стали намного смелее.

Для очередных фото пришлось снять часть нижнего белья. Соответствующие фото девушка опубликовала в Instagram.

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Юлия Пятова
Андрей и Юлия Пятовы. Фото: instagram.com/piatova/

Пятова в Instagram пока не слишком популярна, имея всего 20,9 тысяч фолловеров. При этом она постоянно обновляет свои снимки.

Жена Пятова разделась для ярких фото

На этот раз Пятова снялась в очень интересном образе, где она без бюстгалтера и лишь в красных шляпе и длинных перчатках. В руках девушка держит яблоко.

Образ для фотосессии получился нестандартным, где Пятова показала так, чего не было за десятки лет семейной жизни.

Юлия Пятова
Юлия Пятова. Фото: instagram.com/piatova/
Юлия Пятова
Юлия Пятова. Фото: instagram.com/piatova/

Отметим, что Юлия является мамой четверых детей. Старшая дочь Дарья родилась в 2006-м, а младший сын Лев в 2019-м.

Напомним, ранее жена футболиста "Шахтера" рассказала, сколько денег ей нужно на месяц.

Также на камеру разделась самая красивая футболистка в мире.

Девушка новичка донецкого "Шахтера" поразила своими формами.

У новичка "Ворсклы" также оказалась очень горячая жена — девушка из Коста-Рики.

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