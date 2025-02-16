Жена Андрея Пятова снялась без белья в смелой фотосессии

Бывшая жена Пятова сняла белье для новой фотосессии
Юлия Пятова не так давно развелась с тренером вратарей "Шахтера" и легендой клуба Андреем Пятовым. Однако с тех пор ее публикации в соцсетях стали намного смелее.
Для очередных фото пришлось снять часть нижнего белья. Соответствующие фото девушка опубликовала в Instagram.
Пятова в Instagram пока не слишком популярна, имея всего 20,9 тысяч фолловеров. При этом она постоянно обновляет свои снимки.
Жена Пятова разделась для ярких фото
На этот раз Пятова снялась в очень интересном образе, где она без бюстгалтера и лишь в красных шляпе и длинных перчатках. В руках девушка держит яблоко.
Образ для фотосессии получился нестандартным, где Пятова показала так, чего не было за десятки лет семейной жизни.
Отметим, что Юлия является мамой четверых детей. Старшая дочь Дарья родилась в 2006-м, а младший сын Лев в 2019-м.
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