Жена Андрея Пятова снялась без белья в смелой фотосессии

Юлия Пятова. Фото: instagram.com/piatova/

Юлия Пятова не так давно развелась с тренером вратарей "Шахтера" и легендой клуба Андреем Пятовым. Однако с тех пор ее публикации в соцсетях стали намного смелее.

Для очередных фото пришлось снять часть нижнего белья. Соответствующие фото девушка опубликовала в Instagram.

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Пятова в Instagram пока не слишком популярна, имея всего 20,9 тысяч фолловеров. При этом она постоянно обновляет свои снимки.

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На этот раз Пятова снялась в очень интересном образе, где она без бюстгалтера и лишь в красных шляпе и длинных перчатках. В руках девушка держит яблоко.

Образ для фотосессии получился нестандартным, где Пятова показала так, чего не было за десятки лет семейной жизни.

Юлия Пятова. Фото: instagram.com/piatova/

Юлия Пятова. Фото: instagram.com/piatova/

Отметим, что Юлия является мамой четверых детей. Старшая дочь Дарья родилась в 2006-м, а младший сын Лев в 2019-м.

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