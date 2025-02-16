Дружина Андрія Пятова знялася без білизни у сміливій фотосесії

Юлія Пятова. Фото: instagram.com/piatova/

Юлія Пятова не так давно розлучилася з тренером воротарів "Шахтаря" і легендою клубу Андрієм Пятовим. Однак відтоді її публікації в соцмережах стали набагато сміливішими.

Для чергових фото довелося зняти частину спідньої білизни. Відповідні фото дівчина опублікувала в Instagram.

Читайте також:

Андрій і Юлія Пятови. Фото: instagram.com/piatova/

Пятова в Instagram поки що не надто популярна, маючи всього 20,9 тисяч фоловерів. При цьому вона постійно оновлює свої знімки.

Дружина Пятова роздяглася для яскравих фото

Цього разу Пятова знялася в дуже цікавому образі, де вона без бюстгальтера і лише в червоних капелюсі та довгих рукавичках. У руках дівчина тримає яблуко.

Образ для фотосесії вийшов нестандартним, де Пятова показала так, чого не було за десятки років сімейного життя.

Юлія Пятова. Фото: instagram.com/piatova/

Юлія Пятова. Фото: instagram.com/piatova/

Зазначимо, що Юлія є мамою чотирьох дітей. Старша дочка Дар'я народилася 2006-го, а молодший син Лев 2019-го.

Нагадаємо, раніше дружина футболіста "Шахтаря" розповіла, скільки грошей їй потрібно на місяць.

Також на камеру роздяглася найкрасивіша футболістка у світі.

Дівчина новачка донецького "Шахтаря" вразила своїми формами.

У новачка "Ворскли" також виявилася дуже гаряча дружина — дівчина з Коста-Ріки.