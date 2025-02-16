Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Колишня дружина Пятова зняла білизну для нової фотосесії arrow

Колишня дружина Пятова зняла білизну для нової фотосесії

16 лютого 2025 09:52
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дружина Андрія Пятова знялася без білизни у сміливій фотосесії
Юлія Пятова. Фото: instagram.com/piatova/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Юлія Пятова не так давно розлучилася з тренером воротарів "Шахтаря" і легендою клубу Андрієм Пятовим. Однак відтоді її публікації в соцмережах стали набагато сміливішими.

Для чергових фото довелося зняти частину спідньої білизни. Відповідні фото дівчина опублікувала в Instagram.

Читайте також:
Юлия Пятова
Андрій і Юлія Пятови. Фото: instagram.com/piatova/

Пятова в Instagram поки що не надто популярна, маючи всього 20,9 тисяч фоловерів. При цьому вона постійно оновлює свої знімки.

Дружина Пятова роздяглася для яскравих фото

Цього разу Пятова знялася в дуже цікавому образі, де вона без бюстгальтера і лише в червоних капелюсі та довгих рукавичках. У руках дівчина тримає яблуко.

Образ для фотосесії вийшов нестандартним, де Пятова показала так, чого не було за десятки років сімейного життя.

Юлия Пятова
Юлія Пятова. Фото: instagram.com/piatova/
Юлия Пятова
Юлія Пятова. Фото: instagram.com/piatova/

Зазначимо, що Юлія є мамою чотирьох дітей. Старша дочка Дар'я народилася 2006-го, а молодший син Лев 2019-го.

Нагадаємо, раніше дружина футболіста "Шахтаря" розповіла, скільки грошей їй потрібно на місяць.

Також на камеру роздяглася найкрасивіша футболістка у світі.

Дівчина новачка донецького "Шахтаря" вразила своїми формами.

У новачка "Ворскли" також виявилася дуже гаряча дружина — дівчина з Коста-Ріки.

футбол ФК Шахтар Андрій Пятов дружини футболістів Юлія Пятова
Реклама
Реклама
Реклама