Дружина Андрія Пятова знялася без білизни у сміливій фотосесії

Колишня дружина Пятова зняла білизну для нової фотосесії
Юлія Пятова не так давно розлучилася з тренером воротарів "Шахтаря" і легендою клубу Андрієм Пятовим. Однак відтоді її публікації в соцмережах стали набагато сміливішими.
Для чергових фото довелося зняти частину спідньої білизни. Відповідні фото дівчина опублікувала в Instagram.
Пятова в Instagram поки що не надто популярна, маючи всього 20,9 тисяч фоловерів. При цьому вона постійно оновлює свої знімки.
Дружина Пятова роздяглася для яскравих фото
Цього разу Пятова знялася в дуже цікавому образі, де вона без бюстгальтера і лише в червоних капелюсі та довгих рукавичках. У руках дівчина тримає яблуко.
Образ для фотосесії вийшов нестандартним, де Пятова показала так, чого не було за десятки років сімейного життя.
Зазначимо, що Юлія є мамою чотирьох дітей. Старша дочка Дар'я народилася 2006-го, а молодший син Лев 2019-го.
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