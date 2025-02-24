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Шахтар мінімально обіграв Лівий Берег завдяки голу резервіста

24 лютого 2025 20:08
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Шахтар мінімально переміг Лівий Берег у 18-му турі УПЛ
Гравці "Шахтаря" перед грою з "Лівим Берегом". Фото: "Шахтар"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Львові завершився останній матч 18-го туру УПЛ. Донецький "Шахтар" зустрічався з київським "Лівим Берегом".

"Шахтар" здобув перемогу з мінімальним рахунком, про що повідомив портал Новини.LIVE.

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Перший тайм видався складним для "гірників", хоча вони й створили кілька хороших моментів. "Лівий Берег" міцно тримав оборону і навіть мав можливості для гола, але не вистачило точності.

Другий тайм тривав у схожому ключі до 61-ї хвилини. Тоді Швед головою проштовхнув м’яч у сітку після метушні у воротарському майданчику, змінивши хід гри.

Після забитого голу "Лівий Берег" пішов уперед, а "Шахтар" отримав простір для швидких атак.

На 65-й хвилині Еліас пробив із близької відстані, але воротар Механів блискуче відбив удар. А на 75-й хвилині гравці "Шахтаря" двічі поцілили в стійку.

У останні десять хвилин "Шахтар" зосередився на захисті, давши супернику шанс атакувати, але гості ним не скористалися.

"Шахтар" — "Лівий Берег" — 1:0

Гол: Швед, 61

"Шахтар": Д. Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азаров (Педриньо Азеведо, 46) — Бондаренко, Криськів, Педріньйо да Сілва (Назарина, 46) — Швед, Траоре (Кауа Еліас, 62), Кевін.

"Лівий Берег": Механів — Астахов, Семенов, Шаповал, Сідней — І. Когут (Галас, 82), Дедух, Синиця (А. Різник, 82), М. Когут (Приходько, 82), Шастал — Сухоручко.

Попередження: Педріньйо да Сілва, Бондар, Кевін — Семенов

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