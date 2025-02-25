Травма Судакова — чи вплине на його гру за збірну України

Судаков отримав травму — чи зіграє він за Україну проти Бельгії
У 18-му турі УПЛ донецький "Шахтар" переміг "Лівий Берег" (1:0). У цій грі був відсутній лідер "гірників" Георгій Судаков.
Про деталі травми Судакова повідомив відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк.
Чи пропустить Судаков матчі збірних
За словами Бабелюка, у Судакова, ймовірно, діагностовано м’язову травму, але поки неясно, чи пов’язана вона з попередньою проблемою — пубалгією, чи це нове ушкодження м’язів стегна.
Лікар розповів, що ця свіжа травма завадила Георгію зіграти в останньому матчі на зборах і змусила пропустити початок нового етапу УПЛ. Бабелюк зазначив, що навіть найпростіші м’язові травми вимагають до чотирьох тижнів відновлення, тому Судаков, ймовірно, пропустить ще 2-3 тижні.
Лікар підкреслив, що без точних даних складно давати прогнози, але ця травма може вплинути на виклик Судакова до збірної, яка гратиме наприкінці березня.
Водночас Бабелюк вважає, що Георгія все ж викличуть до національної команди, і той зможе за неї зіграти.
При цьому, лікар додав, що ігровий тонус футболіста залишиться під питанням через пропуск кількох тижнів і матчів, що не дозволить Судакову підійти до ігор збірної в оптимальній формі.
Судаков цього сезону зіграв за "Шахтар" у 25 матчах, де забив десять голів та зробив три асисти.
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