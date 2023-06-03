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Двоє лідерів Луганської "Зорі" влітку повернуться до "Динамо"

3 червня 2023 14:49
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Двоє лідерів Луганської "Зорі" влітку повернуться до "Динамо"
Бражко забив сім м&#39;ячів в УПЛ. Фото: "Зоря"
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лідери "Зорі" Сергій Булеца та Володимир Бражко влітку пройдуть тренувальні збори у складі київського "Динамо" . Обидва футболісти належать киянам і виступають за луганців на правах оренди.

Про це повідомив телеграм-канал "Динамо Київ Inside".

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За інформацією джерела, літні збори футболісти проведуть з "Динамо".

"Булеца і Бражко. На літні збори — разом з "Динамо", — йдеться в повідомленні.

21-річний Бражко оцінюється авторитетним статистичним порталом Transfermarkt у 500 тисяч євро. Цього сезону опорний півзахисник у 28 матчах за "Зорю" забив 7 м'ячів і зробив одну гольову передачу.

24-річний Булеца, який ставав з командою Олександра Петракова чемпіоном світу U20, оцінюється Transfermarkt у 1,2 млн євро. Атакуючий півзахисник цього сезону в 27 матчах забив сім м'ячів і зробив вісім гольових передач.

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