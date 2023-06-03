Двоє лідерів Луганської "Зорі" влітку повернуться до "Динамо"

Бражко забив сім м'ячів в УПЛ. Фото: "Зоря"

Лідери "Зорі" Сергій Булеца та Володимир Бражко влітку пройдуть тренувальні збори у складі київського "Динамо" . Обидва футболісти належать киянам і виступають за луганців на правах оренди.

Про це повідомив телеграм-канал "Динамо Київ Inside".

Читайте також:

Молодий Бражко мав залишатися в оренді в "Зорі" до літа 2024 року, але його яскрава гра привернула увагу тренерського штабу киян.

Бульця на тренуванні "Зорі". Фото: "Зоря"

"Динамо" знекровить центр поля "Зорі"

За інформацією джерела, літні збори футболісти проведуть з "Динамо".

"Булеца і Бражко. На літні збори — разом з "Динамо", — йдеться в повідомленні.

21-річний Бражко оцінюється авторитетним статистичним порталом Transfermarkt у 500 тисяч євро. Цього сезону опорний півзахисник у 28 матчах за "Зорю" забив 7 м'ячів і зробив одну гольову передачу.

24-річний Булеца, який ставав з командою Олександра Петракова чемпіоном світу U20, оцінюється Transfermarkt у 1,2 млн євро. Атакуючий півзахисник цього сезону в 27 матчах забив сім м'ячів і зробив вісім гольових передач.

Як повідомлялося, українка Еліна Світоліна вирвала перемогу у росіянки Ганни Блінкової на Відкритому чемпіонаті Франції.

Футболіст Микола Жидков, який грав у Польщі, загинув на війні з російськими окупантами

Футболіст збірної України та каталонської "Жирони" Віктор Циганков може замінити лідера дортмундської "Борусії".

Руслан Малиновський гратиме у "Марселі" під керівництвом нового тренера.