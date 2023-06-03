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Двое лидеров Луганской "Зари" летом вернутся в "Динамо"

3 июня 2023 14:49
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Двое лидеров Луганской "Зари" летом вернутся в "Динамо"
Бражко забил семь мячей в УПЛ. Фото: "Заря"
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лидеры "Зари" Сергей Булеца и Владимир Бражко летом пройдут тренировочные сборы в составе киевского "Динамо". Оба футболиста принадлежат киевлянам и выступают за луганчан на правах аренды.

Об этом сообщил телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

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Молодой Бражко должен был оставаться в аренде в "Заре" до лета 2024 года, но его яркая игра обратила на себя внимание тренерского штаба киевлян.

Булеца на тренировке "Зари". Фото: "Заря"

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По информации источника, летние сборы футболисты проведут в "Динамо".

"Булеца и Бражко. На летние сборны — вместе с "Динамо", — говорится в сообщении.

21-летний Бражко оценивается авторитетным статистическим порталом Transfermarkt в 500 тысяч евро. В текущем сезоне опорный полузащитник в 28 матчах за "Зарю" забил 7 мячей и сделал одну голевую передачу.

24-летний Булеца, становившийся с командой Александра Петракова чемпионом мира U20, оценивается Transfermarkt в 1,2 млн евро. Атакующий полузащитник в текущем сезоне в 27 матчах забил семь мячей и сделал восемь голевых передач.

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