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Двоє українців, екстренер Динамо та 15 спортсменів стали обличчям Путіна на виборах

29 грудня 2023 13:11
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Агабекян Карен
редактор
Двоє українців, екстренер Динамо та 15 спортсменів стали обличчям Путіна на виборах
Президент РФ Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS
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Агабекян Карен
редактор

У Росії триває підготовка до президентських виборів. Тому чинний глава Кремля Володимир Путін за старою традицією залучив до агітації людей зі світу спорту.

Загалом довіреними особами стануть 346 осіб, повідомили РосЗМІ.

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Пісків та Навка. Фото: РосЗМІ

Хто зі спортсменів підтримав Путіна

Зі світу спорту довіреними особами Путіна стали 18 осіб. З опублікованого списку двоє уродженців України: колишня фігуристка та дружина прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Тетяна Навка, кримський шахіст Сергій Карякін.

Також у списку значиться колишній тренер футбольного київського "Динамо" Валерій Газзаєв.

З дуже відомих спортсменів у списку є боксер Олександр Повєткін, біатлоністка Ольга Зайцева та фігурист Євген Плющенко.

Довірені особи Путіна:

  • Ганна Богалій — дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону;
  • Ірина Вінер — голова Всеросійської федерації художньої гімнастики;
  • Максим Вилегжанін — триразовий призер ОІ з лижних перегонів;
  • Олена Вяльбе — глава Федерації лижних перегонів Росії, триразова олімпійська чемпіонка;
  • Валерій Газзаєв — екстренер "Динамо" Київ;
  • Ольга Зайцева — дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону;
  • Даніс Заріпов — триразовий чемпіон світу з хокею;
  • Сергій Карякін — шахіст;
  • Тетяна Навка — олімпійська чемпіонка з фігурного катання;
  • Микита Нагорний — олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики;
  • Гліб Писаревський — призер Олімпійських ігор з важкої атлетики;
  • Євген Плющенко — дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання;
  • Олександр Повєткін — олімпійський чемпіон з боксу;
  • Михайло Рахлін - дзюдоїст;
  • Світлана Ромашина — семиразова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання;
  • Євген Рилов — дворазовий олімпійський чемпіон з плавання;
  • Сергій Тетюхін — олімпійський чемпіон з волейболу;
  • Олександр Шлеменко — боєць ММА.

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