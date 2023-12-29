Двоє українців, екстренер Динамо та 15 спортсменів стали обличчям Путіна на виборах

Президент РФ Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS

У Росії триває підготовка до президентських виборів. Тому чинний глава Кремля Володимир Путін за старою традицією залучив до агітації людей зі світу спорту.

Загалом довіреними особами стануть 346 осіб, повідомили РосЗМІ.

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Хто зі спортсменів підтримав Путіна

Зі світу спорту довіреними особами Путіна стали 18 осіб. З опублікованого списку двоє уродженців України: колишня фігуристка та дружина прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Тетяна Навка, кримський шахіст Сергій Карякін.

Також у списку значиться колишній тренер футбольного київського "Динамо" Валерій Газзаєв.

З дуже відомих спортсменів у списку є боксер Олександр Повєткін, біатлоністка Ольга Зайцева та фігурист Євген Плющенко.

Довірені особи Путіна:

Ганна Богалій — дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону;

Ірина Вінер — голова Всеросійської федерації художньої гімнастики;

Максим Вилегжанін — триразовий призер ОІ з лижних перегонів;

Олена Вяльбе — глава Федерації лижних перегонів Росії, триразова олімпійська чемпіонка;

Валерій Газзаєв — екстренер "Динамо" Київ;

Ольга Зайцева — дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону;

Даніс Заріпов — триразовий чемпіон світу з хокею;

Сергій Карякін — шахіст;

Тетяна Навка — олімпійська чемпіонка з фігурного катання;

Микита Нагорний — олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики;

Гліб Писаревський — призер Олімпійських ігор з важкої атлетики;

Євген Плющенко — дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання;

Олександр Повєткін — олімпійський чемпіон з боксу;

Михайло Рахлін - дзюдоїст;

Світлана Ромашина — семиразова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання;

Євген Рилов — дворазовий олімпійський чемпіон з плавання;

Сергій Тетюхін — олімпійський чемпіон з волейболу;

Олександр Шлеменко — боєць ММА.

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