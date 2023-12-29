Двое украинцев, экс-тренер Динамо и 15 спортсменов стали лицом Путина на выборах

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS

В России идет подготовка к президентским выборам. Поэтому действующий глава Кремля Владимир Путин по старой традиции привлек к агитации людей из мира спорта.

Всего доверенными лицами станут 346 человек, сообщили РосСМИ.

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Кто из спортсменов поддержал Путина

Из мира спорта доверенным лицом Путина стало 18 человек. Из опубликованного списка двое уроженцев Украины: бывшая фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка, в крымский шахматист Сергей Карякин.

Также в списке значится бывший тренер футбольного киевского "Динамо" Валерий Газзаев.

Из очень известных спортсменов в списке есть боксер Александр Поветкин, биатлонистка Ольга Зайцева и фигурист Евгений Плющенко.

Доверенные лица Путина:

Анна Богалий — двукратная олимпийская чемпионка по биатлону;

Ирина Винер — глава Всероссийской федерации художественной гимнастики;

Максим Вылегжанин — трехкратный призер ОИ по лыжным гонкам;

Елена Вяльбе — глава Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка;

Валерий Газзаев — экс-тренер "Динамо" Киев;

Ольга Зайцева — двукратная олимпийская чемпионка по биатлону;

Данис Зарипов — трехкратный чемпион мира по хоккею;

Сергей Карякин — шахматист;

Татьяна Навка — олимпийская чемпионка по фигурному катанию;

Никита Нагорный — олимпийский чемпион по спортивной гимнастике;

Глеб Писаревский — призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике;

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию;

Александр Поветкин — олимпийский чемпион по боксу;

Михаил Рахлин — дзюдоист;

Светлана Ромашина — семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;

Евгений Рылов — двукратный олимпийский чемпион по плаванию;

Сергей Тетюхин — олимпийский чемпион по волейболу;

Александр Шлеменко — боец ММА.

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