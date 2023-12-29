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Двое украинцев, экс-тренер Динамо и 15 спортсменов стали лицом Путина на выборах

29 декабря 2023 13:11
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Агабекян Карен
редактор
Двое украинцев, экс-тренер Динамо и 15 спортсменов стали лицом Путина на выборах
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS
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Агабекян Карен
редактор

В России идет подготовка к президентским выборам. Поэтому действующий глава Кремля Владимир Путин по старой традиции привлек к агитации людей из мира спорта.

Всего доверенными лицами станут 346 человек, сообщили РосСМИ.

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Песков и Навка. Фото: РосСМИ

Кто из спортсменов поддержал Путина

Из мира спорта доверенным лицом Путина стало 18 человек. Из опубликованного списка двое уроженцев Украины: бывшая фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка, в крымский шахматист Сергей Карякин.

Также в списке значится бывший тренер футбольного киевского "Динамо" Валерий Газзаев.

Из очень известных спортсменов в списке есть боксер Александр Поветкин, биатлонистка Ольга Зайцева и фигурист Евгений Плющенко.

Доверенные лица Путина:

  • Анна Богалий — двукратная олимпийская чемпионка по биатлону;
  • Ирина Винер — глава Всероссийской федерации художественной гимнастики;
  • Максим Вылегжанин — трехкратный призер ОИ по лыжным гонкам;
  • Елена Вяльбе — глава Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка;
  • Валерий Газзаев — экс-тренер "Динамо" Киев;
  • Ольга Зайцева — двукратная олимпийская чемпионка по биатлону;
  • Данис Зарипов — трехкратный чемпион мира по хоккею;
  • Сергей Карякин — шахматист;
  • Татьяна Навка — олимпийская чемпионка по фигурному катанию;
  • Никита Нагорный — олимпийский чемпион по спортивной гимнастике;
  • Глеб Писаревский — призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике;
  • Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию;
  • Александр Поветкин — олимпийский чемпион по боксу;
  • Михаил Рахлин — дзюдоист;
  • Светлана Ромашина — семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;
  • Евгений Рылов — двукратный олимпийский чемпион по плаванию;
  • Сергей Тетюхин — олимпийский чемпион по волейболу;
  • Александр Шлеменко — боец ММА.

Напомним, бывший главный тренер Динамо" может возглавить "Ворсклу".

Георгий Судаков прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Очень авторитетный источник подтвердил интерес "Барселоны" к украинскому футболисту.

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