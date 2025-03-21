Збірна України перед Бельгією — дві хороші та дві погані новини

Гравець збірної України Юхим Конопля. Фото: instagram.com/uafukraine

Національна збірна України готується до другого матчу плей-оф Ліги націй проти збірної Бельгії. У стані команди Реброва є кадрові новини.

Двоє гравців української команди були змушені залишити табір збірної, повідомляє пресслужба УАФ.

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Два повернення

Як повідомляє UA-Футбол, до тренувань повернувся гравець "Роми" Артем Довбик. Крім нього, на тренувальну сесію вирушив захисник "Шахтаря" Валерій Бондар.

Обидва гравці не потрапили до заявки на перший поєдинок проти Бельгії. Поки що невідомо, чи зможуть вони зіграти у другому матчі.

Артем Довбик раніше, за словами Сергія Реброва, мав високу температуру. Валерій Бондар тренувався під наглядом фізіотерапевта.

Нагадаємо, вже відомо, де та коли дивитись другий матч плей-оф Ліги націй між Бельгією та Україною.

Збірна України не має розслаблятися після комфортної переваги, здобутої у першому поєдинку.

У команді Реброва є кадрові проблеми перед матчем в Бельгії, але це можна виправити.

Захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко може переїхати з Англії до Італії.