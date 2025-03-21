Сборная Украины перед Бельгией — две хорошие и две плохие новости

Игрок сборной Украины Ефим Конопля. Фото: instagram.com/uafukraine

Национальная сборная Украины готовится ко второму матчу плей-офф Лиги наций против сборной Бельгии. В стане команды Реброва есть кадровые новости.

Двое игроков украинской команды были вынуждены покинуть лагерь сборной, сообщает пресс-служба УАФ.

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Ефим Конопля и Алексей Сыч получили повреждения и не смогут помочь команде во втором поединке. Однако, есть и хорошие новости.

Два возвращения

Как сообщает UA-Футбол, к тренировкам вернулся игрок "Ромы" Артем Довбик. Кроме него, на тренировочную сессию отправился защитник "Шахтера" Валерий Бондарь.

Оба игрока не попали в заявку на первый поединок против Бельгии. Пока что неизвестно, смогут ли они сыграть во втором матче.

Артем Довбик ранее, по словам Сергея Реброва, имел высокую температуру. Валерий Бондарь тренировался под наблюдением физиотерапевта.

Напомним, уже известно, где и когда смотреть второй матч плей-офф Лиги наций между Бельгией и Украиной.

Сборная Украины не должна расслабляться после комфортного преимущества, полученного в первом поединке.

В команде Реброва есть кадровые проблемы перед матчем в Бельгии, но это можно исправить.

Защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко может переехать из Англии в Италию.