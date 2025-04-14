Учасник двох Олімпіад загинув унаслідок обстрілу

Абубакер Какі (праворуч) перед турніром. Фото: threads.net

Відомий спортсмен, володар безлічі нагород загинув внаслідок мінометного обстрілу. Члени його сім'ї дістали поранення різного ступеня тяжкості.

У будинок, у якому жив учасник Олімпійських ігор, влучила міна, повідомляє Sudafax.

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Титулований легкоатлет Абубакер Какі Хаміс став жертвою громадянської війни, яка триває в Судані з 2023 року. Під час масованої мінометної атаки в будинок, у якому в Ель-Фаширі жив спортсмен, влучив снаряд. Він встиг закрити собою одного з родичів та дістав поранення, які виявилися несумісними з життям.

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Абубакер Какі під час тренування. Фото: threads.net

Чим був відомий Абубакер Какі

Відомий африканський спортсмен був дворазовим чемпіоном світу в бігу на 800 метрів у приміщеннях. Свої медалі Абубакер завоював в іспанській Валенсії (2008 рік) та катарському місті Доха (2010 рік). Також він був володарем срібної нагороди в бігу на відкритому повітрі.

Абубакер Какі Хаміс брав участь у двох Олімпійських іграх. Колишній рекордсмен у бігу на 800 метрів став прапороносцем збірної Судану на церемонії відкриття Олімпіади-2008 у Пекіні, також виступав на Іграх-2012 у Лондоні.

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Спортсмену було 35 років.

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