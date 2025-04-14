Учасник двох Олімпіад загинув унаслідок обстрілу

Дворазовий чемпіон світу загинув унаслідок артобстрілу
Відомий спортсмен, володар безлічі нагород загинув внаслідок мінометного обстрілу. Члени його сім'ї дістали поранення різного ступеня тяжкості.
У будинок, у якому жив учасник Олімпійських ігор, влучила міна, повідомляє Sudafax.
Титулований легкоатлет Абубакер Какі Хаміс став жертвою громадянської війни, яка триває в Судані з 2023 року. Під час масованої мінометної атаки в будинок, у якому в Ель-Фаширі жив спортсмен, влучив снаряд. Він встиг закрити собою одного з родичів та дістав поранення, які виявилися несумісними з життям.
Чим був відомий Абубакер Какі
Відомий африканський спортсмен був дворазовим чемпіоном світу в бігу на 800 метрів у приміщеннях. Свої медалі Абубакер завоював в іспанській Валенсії (2008 рік) та катарському місті Доха (2010 рік). Також він був володарем срібної нагороди в бігу на відкритому повітрі.
Абубакер Какі Хаміс брав участь у двох Олімпійських іграх. Колишній рекордсмен у бігу на 800 метрів став прапороносцем збірної Судану на церемонії відкриття Олімпіади-2008 у Пекіні, також виступав на Іграх-2012 у Лондоні.
Спортсмену було 35 років.
Нагадаємо, лондонський "Арсенал" знайшов нового покупця на захисника збірної України Олександра Зінченка.
Відома російська спортсменка вирішила виступати за іншу країну, щоб поїхати на престижний турнір.
У "Челсі" остаточно вирішили долю українського футболіста Михайла Мудрика.
Олександр Піхальонок може надовго затриматися в "Динамо", він вирішив вкласти гроші в київський клуб.
Читайте Новини.LIVE!