Участник двух Олимпиад погиб в результате обстрела

Абубакер Каки (справа) перед турниром. Фото: threads.net

Известный спортсмен, обладатель множества наград погиб в результате минометного обстрела. Члены его семьи получили ранения разной степени тяжести.

В дом, в котором жил участник Олимпийских игр, попала мина, сообщает Sudafax.

Реклама

Читайте также:

Титулованный легкоатлет Абубакер Каки Хамис стал жертвой гражданской войны, которая продолжается в Судане с 2023 года. Во время массированной минометной атаки в дом, в котором в Эль-Фашире жил спортсмен, попал снаряд. Он успел закрыть собой одного из родственников и получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

Абубакер Каки во время тренировки. Фото: threads.net

Чем был известен Абубакер Каки

Известный африканский спортсмен являлся двукратным чемпионом мира в беге на 800 метров в помещениях. Свои медали Абубакер завоевал в испанской Валенсии (2008 год) и катарском городе Доха (2010 год). Также он был обладателем серебряной награды в беге на открытом воздухе.

Абубакер Каки Хамис принимал участие в двух Олимпийских играх. Бывший рекордсмен в беге на 800 метров стал знаменосцем сборной Судана на церемонии открытия Олимпиады-2008 в Пекине, также выступал на Играх-2012 в Лондоне.

Спортсмену было 35 лет.

Напомним, лондонский "Арсенал" нашел нового покупателя на защитника сборной Украины Александра Зинченко.

Известная российская спортсменка решила выступать за другую страну, чтобы поехать на престижный турнир.

В "Челси" окончательно решили судьбу украинского футболиста Михаила Мудрика.

Александр Пихаленок может надолго задержаться в "Динамо", он решил вложить деньги в киевский клуб.