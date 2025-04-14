Участник двух Олимпиад погиб в результате обстрела

Двукратный чемпион мира погиб в результате артобстрела
Известный спортсмен, обладатель множества наград погиб в результате минометного обстрела. Члены его семьи получили ранения разной степени тяжести.
В дом, в котором жил участник Олимпийских игр, попала мина, сообщает Sudafax.
Титулованный легкоатлет Абубакер Каки Хамис стал жертвой гражданской войны, которая продолжается в Судане с 2023 года. Во время массированной минометной атаки в дом, в котором в Эль-Фашире жил спортсмен, попал снаряд. Он успел закрыть собой одного из родственников и получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.
Чем был известен Абубакер Каки
Известный африканский спортсмен являлся двукратным чемпионом мира в беге на 800 метров в помещениях. Свои медали Абубакер завоевал в испанской Валенсии (2008 год) и катарском городе Доха (2010 год). Также он был обладателем серебряной награды в беге на открытом воздухе.
Абубакер Каки Хамис принимал участие в двух Олимпийских играх. Бывший рекордсмен в беге на 800 метров стал знаменосцем сборной Судана на церемонии открытия Олимпиады-2008 в Пекине, также выступал на Играх-2012 в Лондоне.
Спортсмену было 35 лет.
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