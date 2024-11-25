Ілля Крупський із Ворскли близький до переходу в клуб МЛС

Ілля Крупський. Фото: "Ворскла"

Полтавська "Ворскла" планує найближчим часом продати свого найталановитішого футболіста Іллю Крупського. Ймовірно, гравець покине УПЛ.

Деталі щодо трансферу розповіли в ефірі YouTube-каналу "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, "Ворскла" минулого і цього тижня веде активні перемовини щодо трансферу Крупського в США.

Наразі на гравця претендує лише клуб МЛС "Нью-Інгленд Революшн".

Наразі сума трансферу Крупського складає приблизно 3 млн євро. Цікаво, що ще влітку обов’язкова сума викупу футболіста складала 1,5 млн евро.

Джерело зазначило, що доля трансферу Крупського в МЛС має вирішитися найближчими днями.

Крупський цього сезону зіграв за "Ворсклу" в 12 матчах, у яких зробив одну гольову передачу. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 20-річного гравця в 700 тисяч євро.

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