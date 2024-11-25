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Джерело назвало клуб МЛС, який хоче купити талановитого українця

25 листопада 2024 09:45
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ілля Крупський із Ворскли близький до переходу в клуб МЛС
Ілля Крупський. Фото: "Ворскла"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Полтавська "Ворскла" планує найближчим часом продати свого найталановитішого футболіста Іллю Крупського. Ймовірно, гравець покине УПЛ.

Деталі щодо трансферу розповіли в ефірі YouTube-каналу "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, "Ворскла" минулого і цього тижня веде активні перемовини щодо трансферу Крупського в США.

Наразі на гравця претендує лише клуб МЛС "Нью-Інгленд Революшн".

Наразі сума трансферу Крупського складає приблизно 3 млн євро. Цікаво, що ще влітку обов’язкова сума викупу футболіста складала 1,5 млн евро.

Джерело зазначило, що доля трансферу Крупського в МЛС має вирішитися найближчими днями.

Крупський цього сезону зіграв за "Ворсклу" в 12 матчах, у яких зробив одну гольову передачу. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 20-річного гравця в 700 тисяч євро.

Нагадаємо, дівчина легіонера "Динамо" Едуардо Герреро розповіла, що зустрічалася з Даниїлом Алефіренком.

Тренер "Олександрії" Руслан Ротань розповів, чому Івана Калюжного відпустив в оренду.

Під час матчу УПЛ відомий тренер напав на суддю із кулаками.

У мадридському "Реалі" можуть замінити головного тренера Карло Анчелотті вже в найближчі місяці.

футбол Футбол трансфери Ворскла ліга МЛС Ілля Крупський

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