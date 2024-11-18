Молодий гравець збірної України може переїхати до MLS у США

Ілля Крупський у складі молодіжної збірної України. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Правий захисник полтавської "Ворскли" Ілля Крупський вже найближчим часом може змінити клубну прописку, але претендентам на цього гравця потрібно бути готовими викласти за нього немаленьку суму.

"Ворскла" вважає Крупського своїм головним активом, повідомляє "ТаТоТаке".

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Ілля Крупський перед грою. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Хто цікавиться Крупським?

Серед претендентів на Крупського — українські гранди "Динамо" та "Шахтар", також ним продовжує цікавитись житомирське "Полісся".

Конкурентами українським клубів є представники американської ліги MLS, при цьому мінімум два з них вже зараз готові викласти необхідні 2 чи більше млн євро.

Илья Крупский під час матчу. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Що відомо про Крупського?

Ілля Крупський — гравець молодіжної та олімпійської збірної України. З молодіжною збірною він вже кваліфікувався на чемпіонат Європи, який відбудеться з 12 червня по 5 липня 2025 року у Словаччині.

З олімпійською збірною брав участь у недавніх Іграх у Парижі. У нинішньому сезоні української Прем’єр-ліги Крупський відіграв 11 матчів, на його рахунку одна гольова передача.

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