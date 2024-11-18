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Ще один гравець збірної України може переїхати до США

18 листопада 2024 19:13
Станіслав Костюк - Редактор
Молодий гравець збірної України може переїхати до MLS у США
Ілля Крупський у складі молодіжної збірної України. Фото: instagram.com/krupskiy_27/
Станіслав Костюк - Редактор

Правий захисник полтавської "Ворскли" Ілля Крупський вже найближчим часом може змінити клубну прописку, але претендентам на цього гравця потрібно бути готовими викласти за нього немаленьку суму. 

"Ворскла" вважає Крупського своїм головним активом, повідомляє "ТаТоТаке".

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Полтавський клуб відпустить Іллю Крупського лише за суму у більш ніж 2 млн євро, хоча ще влітку відступні за нього складали 1,5 мільйона євро.

Илья Крупский
Ілля Крупський перед грою. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Хто цікавиться Крупським? 

Серед претендентів на Крупського — українські гранди "Динамо" та "Шахтар", також ним продовжує цікавитись житомирське "Полісся". 

Конкурентами українським клубів є представники американської ліги MLS, при цьому мінімум два з них вже зараз готові викласти необхідні 2 чи більше млн євро. 

Илья Крупский
Илья Крупский під час матчу. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Що відомо про Крупського? 

Ілля Крупський — гравець молодіжної та олімпійської збірної України. З молодіжною збірною він вже кваліфікувався на чемпіонат Європи, який відбудеться з 12 червня по 5 липня 2025 року у Словаччині.

З олімпійською збірною брав участь у недавніх Іграх у Парижі. У нинішньому сезоні української Прем’єр-ліги Крупський відіграв 11 матчів, на його рахунку одна гольова передача. 

Нагадаємо, гравець лондонського "Челсі" Михайло Мудрик отримав новий статус в англійському клубі. 

Головний тренер збірної України Сергій Ребров, яка чекає на вирішальний поєдинок з Албанією, може достроково бути звільнений. 

Дружина ексголкіпера збірної України Андрія Пятова заговорила про еміграцію разом із дітьми. 

Донецький "Шахтар" вивчає варіант із трансфером гравця, який раніше захищав кольори київського "Динамо". 

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18:41 На Вінниччині зупинена робота Ладижинської ТЕС

18:36 За рік ЗСУ використали 3 млн снарядів — яких найбільше

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

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