Молодой игрок сборной Украины может переехать в MLS в США

Илья Крупский в составе молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Правый защитник полтавской "Ворсклы" Илья Крупский уже в ближайшее время может сменить клубную прописку, но претенденты на этого игрока должны быть готовы выложить за него немаленькую сумму.

"Ворскла" считает Крупского своим главным активом, сообщает "ТаТоТаке".

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Илья Крупский перед игрой. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Кто интересуется Крупским?

Среди претендентов на Крупского — украинские гранды "Динамо" и "Шахтер", также им продолжает интересоваться житомирское "Полесье".

Конкурентами украинских клубов являются представители американской лиги MLS, при этом минимум два из них уже сейчас готовы выложить необходимые 2 или более млн евро.

Илья Крупский во время матча. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Что известно о Крупском?

Илья Крупский — игрок молодежной и олимпийской сборной Украины. С молодежной сборной он уже квалифицировался на чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 5 июля 2025 года в Словакии.

С олимпийской сборной участвовал в недавних Играх в Париже. В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги Крупский отыграл 11 матчей, на его счету одна голевая передача.

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