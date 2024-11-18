Молодой игрок сборной Украины может переехать в MLS в США

Еще один игрок сборной Украины может переехать в США
Правый защитник полтавской "Ворсклы" Илья Крупский уже в ближайшее время может сменить клубную прописку, но претенденты на этого игрока должны быть готовы выложить за него немаленькую сумму.
"Ворскла" считает Крупского своим главным активом, сообщает "ТаТоТаке".
Полтавский клуб отпустит Илью Крупского лишь за сумму более 2 млн евро, хотя еще летом отступные за него составляли 1,5 миллиона евро.
Кто интересуется Крупским?
Среди претендентов на Крупского — украинские гранды "Динамо" и "Шахтер", также им продолжает интересоваться житомирское "Полесье".
Конкурентами украинских клубов являются представители американской лиги MLS, при этом минимум два из них уже сейчас готовы выложить необходимые 2 или более млн евро.
Что известно о Крупском?
Илья Крупский — игрок молодежной и олимпийской сборной Украины. С молодежной сборной он уже квалифицировался на чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 5 июля 2025 года в Словакии.
С олимпийской сборной участвовал в недавних Играх в Париже. В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги Крупский отыграл 11 матчей, на его счету одна голевая передача.
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