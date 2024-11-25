Илья Крупский из Ворсклы близок к переходу в клуб МЛС

Илья Крупский. Фото: "Ворскла"

Полтавская "Ворскла" планирует в ближайшее время продать своего талантливейшего футболиста Илью Крупского. Вероятно, игрок покинет УПЛ.

Детали о трансфере рассказали в эфире YouTube-канала "ТаТоТаке".

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По информации источника, "Ворскла" на прошлой и на этой неделе ведет активные переговоры по трансферу Крупского в США.

Пока на игрока претендует только клуб МЛС "Нью-Ингленд Революшн".

В настоящее время сумма трансфера Крупского составляет примерно 3 млн евро.

Источник отметил, что судьба трансфера Крупского в МЛС должна решиться в ближайшие дни.

Крупский в текущем сезоне сыграл за "Ворсклу" в 12 матчах, в которых сделал одну голевую передачу. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 20-летнего игрока в 700 тысяч евро.

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