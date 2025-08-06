Смерть гравця Зорі могла бути самогубством

Володимир Білоцерковець. Фото: "Зоря"

Трагедія в луганській "Зорі" шокувала світ українського футболу. 6 серпня загинув талановитий 25-річний футболіст Володимир Білоцерковець.

"Зоря" не розкрила офіційної причини загибелі, але інсайдом поділився блогер Ігор Бурбас.

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Бурбас заявив, що, ймовірно, повна правда залишиться невідомою, але, за неофіційною інформацією, футболіста знайшли під вікном висотки, де він мешкав на 18-му поверсі.

Керівництво "Зорі" повідомило гравцям, що це був "вибір самого футболіста", що може говорити про самогубство. При цьому, остаточні висновки має зробити слідство, яке наразі триває.

Білоцерковець був вихованцем академій "Металіста" та "Зорі", дебютував за луганський клуб у 2020 році.

У сезоні 2024/2025 Володимир повернувся до "Зорі" після оренди в "Інгульці", зіграв десять матчів в УПЛ, віддавши одну гольову передачу.

Нещодавно півзахисник відновився після важкої травми гомілкостопа і тренувався з основною групою, але не потрапив до заявки на матч першого туру УПЛ проти ЛНЗ (0:0).

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