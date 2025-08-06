Зоря повідомила про смерть свого футболіста — що відомо

Володимир Білоцерковець у складі "Зорі". Фото: пресслужба клубу

Півзахисник луганської "Зорі" Володимир Сергійович Білоцерковець помер 6 серпня 2025 року у віці 26 років.

Луганський клуб офіційно підтвердив звістку і висловив щирі співчуття рідним та близьким гравця на своєму офіційному сайті.

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Ким був футболіст "Зорі"

Володимир Білоцерковець народився 22 січня 2000 року в Херсонській області та виріс у системі "Металіста". У "Зорі" він дебютував 2020 року, а в першій половині сезону 2025 виступав за "Інгулець" та повернувся в луганський клуб на початку року.

У сезоні 2024/25 Білоцерковець провів за "Зорю" 10 матчів, продовжуючи відновлюватися після травми гомілкостопа. У попередні роки в "Інгульці" та "Металурзі" Білоцерковець відзначився виходами та забитими голами, демонструючи завзятість та вірність своїй професії.

Хоча причина смерті поки офіційно не називається, його відхід став шоком для клубу та футбольної спільноти.

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