Заря сообщила о смерти своего футболиста — что известно

Владимир Белоцерковец в составе "Зари". Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник луганской "Зари" Владимир Сергеевич Белоцерковец скончался 6 августа 2025 года в возрасте 26 лет.

Луганский клуб официально подтвердил известие и выразил искренние соболезнования родным и близким игрока на своем официальном сайте.

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Кем был футболист "Зари"

Владимир Белоцерковец родился 22 января 2000 года в Херсонской области и вырос в системе "Металлиста". В "Заре" он дебютировал в 2020 году, а в первой половине сезона 2025 выступал за "Ингулец" и вернулся в луганский клуб в начале года.

В сезоне 2024/25 Белоцерковец провел за "Зарю" 10 матчей, продолжая восстанавливаться после травмы голеностопа. В предыдущие годы в "Ингульце" и "Металлурге" Белоцерковец отметился выходами и забитыми голами, демонстрируя упорство и верность своей профессии.

Хотя причина смерти пока официально не называется, его уход стал шоком для клуба и футбольного сообщества.

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