Смерть игрока Зари могла быть самоубийством

Владимир Белоцерковец. Фото: "Заря"

Трагедия в луганской "Заре" шокировала мир украинского футбола. 6 августа погиб талантливый 25-летний футболист Владимир Белоцерковец.

"Заря" не раскрыла официальной причины гибели, но инсайдом поделился блогер Игорь Бурбас.

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Бурбас заявил, что, вероятно, полная правда останется неизвестной, но, по неофициальной информации, футболиста нашли под окном высотки, где он жил на 18-м этаже.

Руководство "Зари" сообщило игрокам, что это был "выбор самого футболиста", что может говорить о самоубийстве. При этом, окончательные выводы должно сделать следствие, которое сейчас продолжается.

Белоцерковец был воспитанником академий "Металлиста" и "Зари", дебютировал за луганский клуб в 2020 году.

В сезоне 2024/2025 Владимир вернулся в "Зарю" после аренды в "Ингульце", сыграл десять матчей в УПЛ, отдав одну голевую передачу.

Недавно полузащитник восстановился после тяжелой травмы голеностопа и тренировался с основной группой, но не попал в заявку на матч первого тура УПЛ против ЛНЗ (0:0).

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