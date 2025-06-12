Відзєв хоче купити Твердохліба з Кривбасу за 1,5 млн доларів

Єгор Твердохліб. Фото: "Кривбас"

Криворізький "Кривбас" продовжує розпродаж футболістів. Найбільшим активом клубу наразі є їх найкращий бомбардир минулого сезону Єгор Твердохліб.

В ефірі YouTube-каналу "ТаТоТаке" ведучий Михайло Співаковський розповів деталі щодо трансферу футболіста.

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Український півзахисник "Кривбасу" може незабаром змінити клубну прописку, і одним із головних претендентів на його підписання є польський "Відзєв".

За словами Співаковського, на Твердохліба встановлена ціна приблизно 1,5 мільйона доларів, яка може вважатися обґрунтованою з огляду на його рівень та перспективи.

"На нього є певний попит. Конкретний претендент — це, на мою інформацію, "Відзєв" із Польщі. Є інтерес і з боку клубів з інших країн", — зазначив експерт.

Співаковський також висловив упевненість, що "Кривбас" готовий розглянути всі пропозиції, якщо вони перевищать 1 мільйон доларів.

Твердохліб у сезоні 2024/25 в УПЛ провів 24 матчі за "Кривбас", забив 14 голів і віддав два асисти.

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