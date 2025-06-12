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Главная Спорт Источник назвал ценник Твердохлиба — есть покупатели из-за рубежа

Источник назвал ценник Твердохлиба — есть покупатели из-за рубежа

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 01:37
Видзев хочет купить Твердохлиба из Кривбасса за 1,5 млн долларов
Егор Твердохлиб. Фото: "Кривбасс"
Ключові моменти Твердохлиб может переехать в Польшу

Криворожский "Кривбасс" продолжает распродажу футболистов. Самым большим активом клуба сейчас является их лучший бомбардир прошлого сезона Егор Твердохлиб.

В эфире YouTube-канала "ТаТоТаке" ведущий Михаил Спиваковский рассказал детали относительно трансфера футболиста.

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Твердохлиб может переехать в Польшу

Украинский полузащитник "Кривбасса" может вскоре сменить клубную прописку, и одним из главных претендентов на его подписание является польский "Видзев".

По словам Спиваковского, на Твердохлиба установлена цена примерно 1,5 миллиона долларов, которая может считаться обоснованной, учитывая его уровень и перспективы.

"На него есть определенный спрос. Конкретный претендент — это, по моей информации, "Видзев" из Польши. Есть интерес и со стороны клубов из других стран", — отметил эксперт.

Спиваковский также выразил уверенность, что "Кривбасс" готов рассмотреть все предложения, если они превысят 1 миллион долларов.

Твердохлиб в сезоне 2024/25 в УПЛ провел 24 матча за "Кривбасс", забил 14 голов и отдал два ассиста.

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Польша футбол Футбол трансферы Кривбасс Егор Твердохлиб
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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