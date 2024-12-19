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Джерело розповіло, чому Пушич не потиснув руку тренеру Полісся

19 грудня 2024 15:45
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Конфлікт тренерів Шахтаря та Полісся в УПЛ стався через Ашура — Циганик
Головний тренер "Полісся" Імад Ашур. Фото: "Полісся"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В УПЛ після матчу "Шахтаря" та "Полісся" виникла конфліктна ситуація. Після гри головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич не потиснув руку своєму колезі Імаду Ашуру, через що його почали критикувати.

В ефірі свого YouTube-каналу журналіст Ігор Циганик розповів, що винний в цій ситуації сам Ашур.

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Циганик розповів, що відразу після матчу Ашур побіг святкувати, а Пушич тривалий час чекав його, щоб потиснути руку.

"Першим ділом досвідчений хороший тренер, який поважає колег, повинен не бігти за своїми футболістами і тішитися. А він має потиснути руку колезі. Пушич, стояв, стояв, той побіг тішитися з командою, а потім почав його доганяти", — сказав Циганик.

Циганик також порівняв ситуацію з поведінкою Мирона Маркевича, згадавши момент, коли той відразу після фінального свистка матчу "Дніпро" — "Наполі" поспішив потиснути руку тренеру суперника.

На думку журналіста, саме так має поводитися тренер, а подібна зневага до колег як у Ашура лише підкреслює проблему браку професійної етики.

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ФК Шахтар УПЛ Полісся Маріно Пушич Ашур Імад Халед

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