Конфлікт тренерів Шахтаря та Полісся в УПЛ стався через Ашура — Циганик

Головний тренер "Полісся" Імад Ашур. Фото: "Полісся"

В УПЛ після матчу "Шахтаря" та "Полісся" виникла конфліктна ситуація. Після гри головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич не потиснув руку своєму колезі Імаду Ашуру, через що його почали критикувати.

В ефірі свого YouTube-каналу журналіст Ігор Циганик розповів, що винний в цій ситуації сам Ашур.

Читайте також:

Що сталося між Пушичем та Ашуром

Циганик розповів, що відразу після матчу Ашур побіг святкувати, а Пушич тривалий час чекав його, щоб потиснути руку.

"Першим ділом досвідчений хороший тренер, який поважає колег, повинен не бігти за своїми футболістами і тішитися. А він має потиснути руку колезі. Пушич, стояв, стояв, той побіг тішитися з командою, а потім почав його доганяти", — сказав Циганик.

Циганик також порівняв ситуацію з поведінкою Мирона Маркевича, згадавши момент, коли той відразу після фінального свистка матчу "Дніпро" — "Наполі" поспішив потиснути руку тренеру суперника.

На думку журналіста, саме так має поводитися тренер, а подібна зневага до колег як у Ашура лише підкреслює проблему браку професійної етики.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе трансляцію другого боксерського бою Усика проти Ф'юрі.

В УАФ вперше відреагували на провалений допінг-тест, через яку Михайло Мудрик може отримати дискваліфіацію.

Керівництво "Шахтаря" прийняло рішення щодо майбутнього Маріно Пушича на тренерському містку.

В луганську "Зорю" може повернутися український спеціаліст Віктор Скрипник.