Конфликт тренеров Шахтера и Полесья в УПЛ произошел из-за Ашура — Цыганик

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур. Фото: "Полесье"

В УПЛ после матча "Шахтера" и "Полесья" возникла конфликтная ситуация. После игры главный тренер "Шахтера" Марино Пушич не пожал руку своему коллеге Имаду Ашуру, из-за чего его начали критиковать.

В эфире своего YouTube-канала журналист Игорь Цыганык рассказал, что виноват в этой ситуации сам Ашур.

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Цыганик рассказал, что сразу после матча Ашур побежал праздновать, а Пушич долгое время ждал его, чтобы пожать руку.

"Первым делом опытный и хороший тренер, который уважает коллег, должен не бежать за своими футболистами и радоваться. А он должен пожать руку коллеге. Пушич, стоял, стоял, тот побежал с командой, а потом начал его догонять", — сказал Цыганык.

Цыганык также сравнил ситуацию с поведением Мирона Маркевича, вспомнив момент, когда тот сразу после финального свистка матча "Днепр" — "Наполи" поспешил пожать руку тренеру соперника.

По мнению журналиста, именно так должен вести себя тренер, а подобное пренебрежение к коллегам как у Ашура лишь подчеркивает проблему нехватки профессиональной этики.

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