Українські біатлоністки на ЧС 2025 — підсумки спринту

Українська біатлоністка Юлія Джима. Фото: instagram.com/yulia_dzhima.f

У швейцарському Ленцергайде продовжується чемпіонат світу з біатлону. Цього разу жінки вийшли на спринт.

Українки в цілому невдало виступили у жіночому спринті, лише одна з учасниць збірної України увійшла до ТОП-20, повідомляє "Чемпіон".

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Юлія Джима вдалось відстрілятись без промахів на обох вогневих рубежах, але у підсумку вона посіла лише 18 місце. Інші українки завершили гонку значно нижче.

Результати жіночого спринту. Фото: скриншот biathlon.com.ua

Як виступила збірна України

Христина Дмитренко настріляла на три кола штрафу, показавши у підсумку 48 результат.

Ірина Петренко з двома промахами посіла 71-ше місце, а Олена Городна з чотирма промахами — 75-те місце.

Чемпіонкою світу стала представниця Франції Жюстін Бреза-Буше, срібло виборола німкеня Франциска Пройсс, а бронзу — фінка Суві Мінккінен.

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