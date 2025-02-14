Украинские биатлонистки на ЧМ 2025 — итоги спринта

Украинская биатлонистка Юлия Джима. Фото: instagram.com/yulia_dzhima.f

В швейцарском Ленцерхайде продолжается чемпионат мира по биатлону. На этот раз женщины вышли на спринт.

Украинки в целом неудачно выступили в женском спринте, только одна из участниц сборной Украины вошла в ТОП-20, сообщает "Чемпион".

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Юлия Джима удалось отстреляться без промахов на обоих огневых рубежах, но в итоге она заняла лишь 18 место. Другие украинки завершили гонку значительно ниже.

Результаты женского спринта. Фото: скриншот biathlon.com.ua

Как выступила сборная Украины

Кристина Дмитренко настреляла на три круга штрафа, показав в итоге 48 результат.

Ирина Петренко с двумя промахами заняла 71-е место, а Елена Городна с четырьмя промахами — 75-е место.

Чемпионкой мира стала представительница Франции Жюстин Бреза-Буше, серебро завоевала немка Франциска Пройсс, а бронзу — финка Суви Минккинен.

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