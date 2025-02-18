Юлія Джима успішно виступила в гонці на ЧС — яке місце посіла українка

Юлія Джима. Фото: biathlon.com.ua

На чемпіонаті світу з біатлону в Швейцарії українська біатлоністка Юлія Джима досі без медалі. Однак, вона успішно провела індивідуальну гонку.

Джима завершила її на п’ятій позиції, повідомив портал "Суспільне Спорт".

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Джима відстріляла без помилок, але через швидкість на дистанції на 44 секунди відстала від третьої позиції.

Христина Дмитренко також не помилялась в стрільбі та посіла 11-ту позицію. Анастасія Меркушина фінішувала 44-ю, а Олена Городна 61-ю.

Для Джими п’яте місце в індивідуальній гонці стало найкращим в особистих стартах на чемпіонатах світу.

Попередній її рекорд був встановлений у масстарті в 2017 році — шоста позиція.

Джима після гонки заявила, що прагнула завоювати медаль і боролася за неї разом з іншими учасницями. Проте, враховуючи перенесену напередодні хворобу, залишилася задоволеною й п'ятим місцем.

Джима прокоментувала жест із прапором, наголосивши на його важливості. Вона розповіла, що необхідно нагадувати світу про Україну та побажала всім терпіння і перемоги.

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