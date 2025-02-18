Юлія Джима успішно виступила в гонці на ЧС — яке місце посіла українка

Джима після рекорду на ЧС розповіла про силу прапору України
На чемпіонаті світу з біатлону в Швейцарії українська біатлоністка Юлія Джима досі без медалі. Однак, вона успішно провела індивідуальну гонку.
Джима завершила її на п’ятій позиції, повідомив портал "Суспільне Спорт".
Джима п’ята на чемпіонаті світу
Джима відстріляла без помилок, але через швидкість на дистанції на 44 секунди відстала від третьої позиції.
Христина Дмитренко також не помилялась в стрільбі та посіла 11-ту позицію. Анастасія Меркушина фінішувала 44-ю, а Олена Городна 61-ю.
Для Джими п’яте місце в індивідуальній гонці стало найкращим в особистих стартах на чемпіонатах світу.
Попередній її рекорд був встановлений у масстарті в 2017 році — шоста позиція.
Джима після гонки заявила, що прагнула завоювати медаль і боролася за неї разом з іншими учасницями. Проте, враховуючи перенесену напередодні хворобу, залишилася задоволеною й п'ятим місцем.
Джима прокоментувала жест із прапором, наголосивши на його важливості. Вона розповіла, що необхідно нагадувати світу про Україну та побажала всім терпіння і перемоги.
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