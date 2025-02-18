Юлия Джима успешно выступила в гонке на ЧМ — какое место заняла украинка

Юлия Джима. Фото: biathlon.com.ua

На чемпионате мира по биатлону в Швейцарии украинская биатлонистка Юлия Джима до сих пор без медали. Однако, она успешно провела индивидуальную гонку.

Джима завершила ее на пятой позиции, сообщил портал "Суспільне Спорт".

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Джима отстреляла без ошибок, но из-за скорости на дистанции на 44 секунды отстала от третьей позиции.

Кристина Дмитренко также не ошибалась в стрельбе и заняла 11-ю позицию. Анастасия Меркушина финишировала 44-й, а Елена Городная 61-й.

Для Джимы пятое место в индивидуальной гонке стало лучшим в личных стартах на чемпионатах мира.

Предыдущий ее рекорд был установлен в масстарте в 2017 году — шестая позиция.

Джима после гонки заявила, что стремилась завоевать медаль и боролась за нее вместе с другими участницами. Однако, учитывая перенесенную накануне болезнь, осталась довольна и пятым местом.

Джима прокомментировала жест с флагом, отметив его важность. Она рассказала, что необходимо напоминать миру об Украине и пожелала всем терпения и победы.

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