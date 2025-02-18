Юлия Джима успешно выступила в гонке на ЧМ — какое место заняла украинка

Джима после рекорда на ЧМ рассказала о силе флага Украины
На чемпионате мира по биатлону в Швейцарии украинская биатлонистка Юлия Джима до сих пор без медали. Однако, она успешно провела индивидуальную гонку.
Джима завершила ее на пятой позиции, сообщил портал "Суспільне Спорт".
Джима пятая на чемпионате мира
Джима отстреляла без ошибок, но из-за скорости на дистанции на 44 секунды отстала от третьей позиции.
Кристина Дмитренко также не ошибалась в стрельбе и заняла 11-ю позицию. Анастасия Меркушина финишировала 44-й, а Елена Городная 61-й.
Для Джимы пятое место в индивидуальной гонке стало лучшим в личных стартах на чемпионатах мира.
Предыдущий ее рекорд был установлен в масстарте в 2017 году — шестая позиция.
Джима после гонки заявила, что стремилась завоевать медаль и боролась за нее вместе с другими участницами. Однако, учитывая перенесенную накануне болезнь, осталась довольна и пятым местом.
Джима прокомментировала жест с флагом, отметив его важность. Она рассказала, что необходимо напоминать миру об Украине и пожелала всем терпения и победы.
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