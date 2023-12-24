Джошуа зламав Валліна і змусив його здатися

Отто Валлін — Ентоні Джошуа. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

На стадіоні Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія завершилася головна подія боксерського шоу. У ньому ексчемпіон світу Ентоні Джошуа зустрівся зі шведом Отто Валліном.

Джошуа виграв черговий бій, повідомив портал Новини.LIVE.

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IT'S OVER! OTTO WALLIN'S CORNER STOPS THE FIGHT! 🥊



ANTHONY JOSHUA WINS IN THE MAIN EVENT! 😤 #DayofReckoning pic.twitter.com/9cy8GaGxMA — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 23, 2023

Як пройшов поєдинок Джошуа — Валлін

На відміну від своїх крайніх боїв, де Джошуа з побоюванням починав перші раунди, проти Валліна він був дуже впевнений у собі та надзвичайно різкий. Можемо припустити, що Ентоні або повернув упевненість, або не боявся ударної сили суперника.

Валлін у перших раундах намагався йти в атаку через джеб, але щоразу або прямий пропускав, або лівий бічний.

Попри перевагу Джошуа, він не прагнув будь-що завершити бій достроково. Принаймні у четвертому раунді він цього не робив.

У п'ятому раунді Ентоні активніше намагався зустрічати суперника і в другій його половині потряс Валліна.

На шостий раунд Валліна вже не випустили й рефері зафіксував перемогу Ентоні.

Підсумок: Джошуа переміг Валліна технічним нокаутом (відмова суперника) у п'ятому раунді.

Для Джошуа ця перемога 27-ма у кар'єрі та 24-та дострокова. Також у нього три поразки.

Валлін програв свій другий рік після Тайсона Ф'юрі. При цьому швед має 26 перемог і 14 дострокових.

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