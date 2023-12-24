Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Джошуа зламав Валліна і змусив його здатися arrow

Джошуа зламав Валліна і змусив його здатися

24 грудня 2023 02:00
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Джошуа зламав Валліна і змусив його здатися
Отто Валлін — Ентоні Джошуа. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На стадіоні Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія завершилася головна подія боксерського шоу. У ньому ексчемпіон світу Ентоні Джошуа зустрівся зі шведом Отто Валліном.

Джошуа виграв черговий бій, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Як пройшов поєдинок Джошуа — Валлін

На відміну від своїх крайніх боїв, де Джошуа з побоюванням починав перші раунди, проти Валліна він був дуже впевнений у собі та надзвичайно різкий. Можемо припустити, що Ентоні або повернув упевненість, або не боявся ударної сили суперника.

Валлін у перших раундах намагався йти в атаку через джеб, але щоразу або прямий пропускав, або лівий бічний.

Попри перевагу Джошуа, він не прагнув будь-що завершити бій достроково. Принаймні у четвертому раунді він цього не робив.

У п'ятому раунді Ентоні активніше намагався зустрічати суперника і в другій його половині потряс Валліна.

На шостий раунд Валліна вже не випустили й рефері зафіксував перемогу Ентоні.

Підсумок: Джошуа переміг Валліна технічним нокаутом (відмова суперника) у п'ятому раунді.

Для Джошуа ця перемога 27-ма у кар'єрі та 24-та дострокова. Також у нього три поразки.

Валлін програв свій другий рік після Тайсона Ф'юрі. При цьому швед має 26 перемог і 14 дострокових.

Нагадаємо, Зінченко обирає між двома клубами — коли буде трансфер.

"Динамо" готується до продажу трьох лідерів у наступному році.

"Манчестер Сіті" вперше в історії став чемпіоном світу.

"Шахтар" продасть гравця збірної України до клубу УПЛ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі