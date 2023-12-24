Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Джошуа сломил Валлина и заставил его сдаться arrow

Джошуа сломил Валлина и заставил его сдаться

24 декабря 2023 02:00
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Джошуа сломил Валлина и заставил его сдаться
Отто Валлин — Энтони Джошуа. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия завершилось главное событие боксерского шоу. В нем экс-чемпион мира Энтони Джошуа встретился со шведом Отто Валлином.

Джошуа выиграл очередной бой, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Как прошел поединок Джошуа — Валлин

В отличие от своих крайних боев, где Джошуа с опаской начинал первые раунды, против Валлина он был очень уверен в себе и чрезвычайно резкий. Можем предположить, что Энтони либо вернул уверенность, либо не боялся ударной мощи соперника.

Валлин в первых раундах пытался идти в атаку через джеб, но раз за разом либо прямой пропускал, либо левый боковой.

Несмотря на преимущество Джошуа, он не стремился во что бы ни было завершить бой досрочно. По крайней мере, в четвертом раунде он этого не делал.

В пятом раунде Энтони активнее пытался встречать соперника и во второй его половине потряс Валлина.

На шестой раунд Валлина уже не выпустили и рефери зафиксировал победу Энтони.

Итог: Джошуа победил Валлина техническим нокаутом (отказ соперника) в пятом раунде.

Для Джошуа эта победа 27-я в карьере и 24-я досрочная. Также у него три поражения.

Валлин проиграл свой второй год после Тайсона Фьюри. При этом у шведа 26 побед и 14 досрочных.

Напомним, Зинченко выбирает между двумя клубами — когда будет трансфер.

"Динамо" готовится к продаже трех лидеров в следующем году.

"Манчестер Сити" впервые в истории стал чемпионом мира.

"Шахтер" продаст игрока сборной Украины в клуб УПЛ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме