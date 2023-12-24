Джошуа сломил Валлина и заставил его сдаться

Отто Валлин — Энтони Джошуа. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

На стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия завершилось главное событие боксерского шоу. В нем экс-чемпион мира Энтони Джошуа встретился со шведом Отто Валлином.

Джошуа выиграл очередной бой, сообщил портал Новини.LIVE.

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IT'S OVER! OTTO WALLIN'S CORNER STOPS THE FIGHT! 🥊



ANTHONY JOSHUA WINS IN THE MAIN EVENT! 😤#DayofReckoning pic.twitter.com/9cy8GaGxMA — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 23, 2023

Как прошел поединок Джошуа — Валлин

В отличие от своих крайних боев, где Джошуа с опаской начинал первые раунды, против Валлина он был очень уверен в себе и чрезвычайно резкий. Можем предположить, что Энтони либо вернул уверенность, либо не боялся ударной мощи соперника.

Валлин в первых раундах пытался идти в атаку через джеб, но раз за разом либо прямой пропускал, либо левый боковой.

Несмотря на преимущество Джошуа, он не стремился во что бы ни было завершить бой досрочно. По крайней мере, в четвертом раунде он этого не делал.

В пятом раунде Энтони активнее пытался встречать соперника и во второй его половине потряс Валлина.

На шестой раунд Валлина уже не выпустили и рефери зафиксировал победу Энтони.

Итог: Джошуа победил Валлина техническим нокаутом (отказ соперника) в пятом раунде.

Для Джошуа эта победа 27-я в карьере и 24-я досрочная. Также у него три поражения.

Валлин проиграл свой второй год после Тайсона Фьюри. При этом у шведа 26 побед и 14 досрочных.

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