Паркер упевнено розібрався з Вайлдером
На стадіоні Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія відбувся поєдинок колишніх чемпіонів у надважкій вазі. Деонтей Вайлдер із США бився проти новозеландця Джозефа Паркера.
Переможцем бою став Паркер, повідомив портал Новини LIVE.
118-111— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 23, 2023
118-110
120-108
Joe Parker мав розпач Deontay Wilder на scorecards! ✍️
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Як пройшов бій Вайлдер — Паркер
Перший раунд поєдинку пройшов обережно. При цьому Паркер зайняв центр рингу і намагався надавати пресинг на фаворита, який шукав свого коронного правого прямого.
У другому раунді Паркер почав ще активніше йти вперед та обробляв корпус суперника джебом. При цьому Джозеф був дуже сконцентрований, оскільки розумів ціну помилки.
Вайлдер нарешті влучив по супернику в четвертому раунді і той у відповідь клінчував. Щоправда, у наступній атаці новозеландець повернув борг.
Паркер у наступних раундів домінував над Вайлдером за рахунок своїх джебів, швидких пересувань та рішення вдаватися до клінчу в інфайтингу.
У восьмому раунді Деонтей намагався цілеспрямовано йти в атаку, але суперник спокійно перечекав бурю і в кінці раунду потряс Вайлдера, а потім безуспішно намагався добити фаворита.
Чемпіонські раунди, як і основні, впевнено забрав Паркер. За підсумками бою він і виграв 118-111, 119-110 та 120-108.
Підсумок: перемога Паркера одноголосним рішенням суддів.
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