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Паркер упевнено розібрався з Вайлдером

24 грудня 2023 01:20
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Агабекян Карен
редактор
Паркер упевнено розібрався з Вайлдером
Джозеф Паркер у Саудівській Аравії несподівано переміг Деонтея Вайлдера. Фото: Queensberry Promotions
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На стадіоні Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія відбувся поєдинок колишніх чемпіонів у надважкій вазі. Деонтей Вайлдер із США бився проти новозеландця Джозефа Паркера.

Переможцем бою став Паркер, повідомив портал Новини LIVE.

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Як пройшов бій Вайлдер — Паркер

Перший раунд поєдинку пройшов обережно. При цьому Паркер зайняв центр рингу і намагався надавати пресинг на фаворита, який шукав свого коронного правого прямого.

У другому раунді Паркер почав ще активніше йти вперед та обробляв корпус суперника джебом. При цьому Джозеф був дуже сконцентрований, оскільки розумів ціну помилки.

Вайлдер нарешті влучив по супернику в четвертому раунді і той у відповідь клінчував. Щоправда, у наступній атаці новозеландець повернув борг.

Паркер у наступних раундів домінував над Вайлдером за рахунок своїх джебів, швидких пересувань та рішення вдаватися до клінчу в інфайтингу.

У восьмому раунді Деонтей намагався цілеспрямовано йти в атаку, але суперник спокійно перечекав бурю і в кінці раунду потряс Вайлдера, а потім безуспішно намагався добити фаворита.

Чемпіонські раунди, як і основні, впевнено забрав Паркер. За підсумками бою він і виграв 118-111, 119-110 та 120-108.

Підсумок: перемога Паркера одноголосним рішенням суддів.

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