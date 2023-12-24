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Паркер уверенно разобрался с Уайлдером

24 декабря 2023 01:20
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Агабекян Карен
редактор
Паркер уверенно разобрался с Уайлдером
Джозеф Паркер в Саудовской Аравии неожиданно победил Деонтея Уайлдера. Фото: Queensberry Promotions
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия состоялся поединок бывших чемпионов в супертяжелом весе. Деонтей Уайлдер из США сразился против новозеландца Джозефа Паркера.

Победителем боя стал Паркер, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как прошел бой Уайлдер — Паркер

Первый раунд поединка прошел осторожно. При этом Паркер занял центр ринга и пытался оказывать прессинг на фаворита, который в поисках для своего коронного правого прямого.

Во втором раунде Паркер начал еще активнее идти вперед и обрабатывал корпус соперника джебом. При этом Джозеф был очень сконцентрированным, поскольку понимал цену ошибки.

Уайлдер наконец попал по сопернику в четвертом раунде и тот в ответ клинчевал. Правда, в следующей атаке новозеландец вернул долг.

Паркер в последующий раунды доминировал над Уайлдером за счет своих джебов, быстрых передвижений и решению прибегать к клинчу в инфайтинге.

В восьмом раунде Деонтей пытался целенаправленно идти в атаку, но соперник спокойно переждал бурю и в конце раунда потряс Уайлдера, а затем безуспешно пытался добить фаворита.

Чемпионские раунды, как и основные, уверенно забрал Паркер. По итогам боя он и выиграл 118-111, 119-110 и 120-108.

Итог: победа Паркера единогласным решением судей.

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