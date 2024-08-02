Христина Гоман зазнала поразки на Олімпійських іграх-2024 і визнала погану підготовку до змагань

Українська дзюдоїстка Христина Гоман Фото: champion.com.ua

На Олімпійських іграх-2024 українська дзюдоїстка Христина Гоман зазнала поразки. Для підготовки до змагань у неї було два тижні.

Про це пише Суспільне Спорт.

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За словами дзюдоїстки, підготовка до змагань була дуже важкою і відрізнялася від тієї, яка була у суперниць.

"Не хочу себе ніяк виправдовувати, сталося як сталося", — сказала Гоман.

Вона додала, що на підготовку до Ігор у неї було два тижні.

"Відновлювалася після травми, сталася новина, що їду на Олімпійські ігри. Що могли за два тижні, те й підготували", — додала спортстменка.

Також Гоман обіцяє виконати роботу над помилками і показати кращий результат.

"Все було, що й очікувала від суперниці. Я вже вдруге з нею борюся, не було жодних неочікуваних рухів. Може, не вистачило трохи тактичної боротьби, не знаю. Говоритиму з тренерами та буду працювати", — підсумувала дзюдоїстка.

Для спортсменки це перші Олімпійські Ігри.

Гоман змагалася у ваговій категорії понад 78 кілограмів та програла нідерландці Маріт Кампс.

Українка отримала три попередження та була дискваліфікована.

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