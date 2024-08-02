Кристина Гоман потерпела поражение на Олимпийских играх-2024 и признала плохую подготовку к соревнованиям

Дзюдоистка Кристина Гоман прокомментировала свое поражение на Олимпиаде-2024
На Олимпийских играх-2024 украинская дзюдоистка Кристина Гоман потерпела поражение. Для подготовки к соревнованиям у нее было две недели.
Об этом пишет Суспільне Спорт.
Что думает Гоман о поражении на Олимпиаде-2024
По словам дзюдоистки, подготовка к соревнованиям была очень тяжелой и отличалась от той, которая была у соперниц.
"Не хочу себя никак оправдывать, случилось как случилось", — сказала Гоман.
Она добавила, что на подготовку к Играм у нее было всего две недели.
"Восстанавливалась после травмы, пришла новость, что еду на Олимпийские игры. Что могли за две недели, то и подготовили", — добавила спортсменка.
Также Гоман обещает проделать работу над ошибками и показать лучший результат.
"Было то, что и ожидала от соперницы. Я уже второй раз с ней борюсь, не было никаких неожиданных движений. Может, не хватило немного тактической борьбы, не знаю. Буду говорить с тренерами и буду работать", — подытожила дзюдоистка.
Для спортсменки это первые Олимпийские игры.
Гоман соревновалась в весовой категории более 78 килограммов и проиграла нидерландке Марит Кампс.
Украинка получила три предупреждения и была дисквалифицирована.
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