Кристина Гоман потерпела поражение на Олимпийских играх-2024 и признала плохую подготовку к соревнованиям

Украинская дзюдоистка Кристина Гоман Фото: champion.com.ua

На Олимпийских играх-2024 украинская дзюдоистка Кристина Гоман потерпела поражение. Для подготовки к соревнованиям у нее было две недели.

Об этом пишет Суспільне Спорт.

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По словам дзюдоистки, подготовка к соревнованиям была очень тяжелой и отличалась от той, которая была у соперниц.

"Не хочу себя никак оправдывать, случилось как случилось", — сказала Гоман.

Она добавила, что на подготовку к Играм у нее было всего две недели.

"Восстанавливалась после травмы, пришла новость, что еду на Олимпийские игры. Что могли за две недели, то и подготовили", — добавила спортсменка.

Также Гоман обещает проделать работу над ошибками и показать лучший результат.

"Было то, что и ожидала от соперницы. Я уже второй раз с ней борюсь, не было никаких неожиданных движений. Может, не хватило немного тактической борьбы, не знаю. Буду говорить с тренерами и буду работать", — подытожила дзюдоистка.

Для спортсменки это первые Олимпийские игры.

Гоман соревновалась в весовой категории более 78 килограммов и проиграла нидерландке Марит Кампс.

Украинка получила три предупреждения и была дисквалифицирована.

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