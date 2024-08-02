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Олімпіада-2024 — як турецький стрілець став срібним призером без спеціалізованого спорядження

2 серпня 2024 10:55
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Турецький стрілець Юсуф Дікеч став зіркою мемів після виступу на Олімпіаді
Турецький кульовий стрілець Юсуф Дікеч. Фото: скриншот з трансляції Олімпіади-2024
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Нещодавно на Олімпійських іграх у Парижі-2024 серби Зорана Арунович та Дамір Мікеч здобули золоті медалі в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета у змішаному парному розряді на дистанції 10 метрів. Однак справжнім відкриттям став 51-річний турецький стрілець Юсуф Дікеч, який став зіркою мемів у мережі.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Юсуфа Дікеча.

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Дікеч став срібним призером Олімпіади-2024. Спортсмен виступав без спеціалізованого спорядження, яке зазвичай використовують стрілки високого рівня.

Замість професійних окулярів, які усувають відблиски та покращують точність прицілювання, Дікеч користувався звичайними окулярами. Окрім того, він не використовував захисні навушники, які носять для зменшення шуму під час змагань, а застосував звичайні гумові затички.

Турецький стрілець Юсуф Дікеч на Олімпіаді в Парижі
Турецький стрілець Юсуф Дікеч. Фото: скриншот з Олімпіади-2024

Щобільше, поки інші суперники нервували, концентруючись на кожному пострілі, Дікеч спокійно тримав руку в кишені. Він був абсолютно розслабленим. Його невимушене ставлення привернуло увагу та перетворило його на зірку мемів.

Що відомо про стрільця

Юсуф Дікеч, який розпочав свою спортивну кар'єру у 2001 році та раніше служив унтерофіцером у турецькій жандармерії, зараз перебуває у відставці. Це вже п'ята Олімпіада, на якій він представляє Туреччину. Тим не менш, для Юсуфа та його 24-річної партнерки Севвал Тархан ця нагорода стала першою у їхній олімпійській кар'єрі.

Інколи Юсуф Дікеч використовує навушники, проте зазвичай, на відміну від суперників, нехтує будь-яким спеціальним інвентарем, крім пістолета.

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