Турецкий стрелок Юсуф Дикеч стал звездой мемов после выступления на Олимпиаде

Турецкий пулевой стрелок Юсуф Дикеч. Фото: скриншот из трансляции Олимпиады-2024

Недавно на Олимпийских играх в Париже-2024 сербы Зорана Арунович и Дамир Микеч завоевали золотые медали в пулевой стрельбе из пневматического пистолета в смешанном парном разряде на дистанции 10 метров. Однако настоящим открытием стал 51-летний турецкий стрелок Юсуф Дикеч, ставший звездой мемов в сети.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Юсуфе Дикече.

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Чем удивил Юсуф Дикеч

Дикеч стал серебряным призером Олимпиады-2024. Спортсмен выступал без специализированного снаряжения, обычно используемого стрелками высокого уровня.

Вместо профессиональных очков, устраняющих блики и улучшающих точность прицеливания, Дикеч пользовался обычными очками. Кроме того, он не использовал защитные наушники, которые носят для уменьшения шума во время соревнований, а применил обычные резиновые затычки.

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч. Фото: скриншот с Олимпиады-2024

Более того, пока другие соперники нервничали, концентрируясь на каждом выстреле, Дикеч спокойно держал руку в кармане. Он был абсолютно расслабленным. Его непринужденное отношение привлекло внимание и превратило его в звезду мемов.

Что известно о стрелке

Юсуф Дикеч, который начал свою спортивную карьеру в 2001 году и ранее служил унтерофицером в турецкой жандармерии, сейчас находится в отставке. Это уже пятая Олимпиада, на которой он представляет Турцию. Тем не менее, для Юсуфа и его 24-летней партнерши Севвал Тархан эта награда стала первой в их олимпийской карьере.

Иногда Юсуф Дикеч использует наушники, однако обычно в отличие от соперников пренебрегает любым специальным инвентарем, кроме пистолета.

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