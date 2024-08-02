Турецкий стрелок Юсуф Дикеч стал звездой мемов после выступления на Олимпиаде

Олимпиада-2024 — как турецкий стрелок стал серебряным призером без специализированного снаряжения
Недавно на Олимпийских играх в Париже-2024 сербы Зорана Арунович и Дамир Микеч завоевали золотые медали в пулевой стрельбе из пневматического пистолета в смешанном парном разряде на дистанции 10 метров. Однако настоящим открытием стал 51-летний турецкий стрелок Юсуф Дикеч, ставший звездой мемов в сети.
Новини.LIVE рассказывают, что известно о Юсуфе Дикече.
Чем удивил Юсуф Дикеч
Дикеч стал серебряным призером Олимпиады-2024. Спортсмен выступал без специализированного снаряжения, обычно используемого стрелками высокого уровня.
Вместо профессиональных очков, устраняющих блики и улучшающих точность прицеливания, Дикеч пользовался обычными очками. Кроме того, он не использовал защитные наушники, которые носят для уменьшения шума во время соревнований, а применил обычные резиновые затычки.
Более того, пока другие соперники нервничали, концентрируясь на каждом выстреле, Дикеч спокойно держал руку в кармане. Он был абсолютно расслабленным. Его непринужденное отношение привлекло внимание и превратило его в звезду мемов.
Что известно о стрелке
Юсуф Дикеч, который начал свою спортивную карьеру в 2001 году и ранее служил унтерофицером в турецкой жандармерии, сейчас находится в отставке. Это уже пятая Олимпиада, на которой он представляет Турцию. Тем не менее, для Юсуфа и его 24-летней партнерши Севвал Тархан эта награда стала первой в их олимпийской карьере.
Иногда Юсуф Дикеч использует наушники, однако обычно в отличие от соперников пренебрегает любым специальным инвентарем, кроме пистолета.
Напомним, "Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца.
Олимпиада-2024, день седьмой — расписание украинцев — Магучих вступает в борьбу.
Усик критически высказался о вылете "Полесья" из еврокубков — что сказал боксер.
Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.
Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе.
Читайте Новини.LIVE!