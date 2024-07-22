Де Брюйне та Едерсон поїдуть з Манчестер Сіті до Саудівської Аравії

Кевін Де Брюйне у збірній Бельгії. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Ще дві зірки англійської Прем'єр-ліги продовжать кар'єру у чемпіонаті Саудівської Аравії з футболу. Гравці "Манчестер Сіті" готуються до трансферу до "Аль-Іттіхаду".

Кевін Де Брюйне та Едерсон готові до нового етапу у своїх кар'єрах, повідомляє Daily Mail.

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Голкіпер збірної Бразилії Едерсон може стати футболістом "Аль-Іттіхада" до кінця липня. Він уже досяг домовленості із саудівським клубом про особистий контракт. Тепер тривають переговори між представниками команди з Джидди та керівництвом "Манчестер Сіті".

Едерсон з чемпіонським кубком в "Манчестер Сіті". Фото: instagram.com/ederson93/

Чемпіони Англії не проти продати свого воротаря. Проте "містяни" просять за нього 50 млн євро. Початкова пропозиція "Аль-Іттіхада" склала 18 млн.

Де Брюйне теж може піти з "Ман Сіті"

"Аль-Іттіхад" хоче підписати ще й півзахисника збірної Бельгії Кевіна Де Брюйне. Футболіст дав зрозуміти, що це можливий варіант, проте подібний трансфер може статися лише наступного літа.

Де Брюйне має намір виступати за "Манчестер Сіті" ще рік, після чого у нього закінчиться контракт із клубом. Футболіст зможе піти із команди на правах вільного агента.

"Аль-Іттіхад" завершив минулий сезон на 5 місці в турнірній таблиці. Головними зірками команди є Карім Бензема та Н'Голо Канте.

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