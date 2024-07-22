Де Брюйне и Эдерсон уедут из Манчестер Сити в Саудовскую Аравию

Кевин Де Брюйне в сборной Бельгии. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Еще две звезды английской Премьер-лиги продолжат карьеру в чемпионате Саудовской Аравии по футболу. Игроки "Манчестер Сити" готовятся к трансферу в "Аль-Иттихад".

Кевин Де Брюйне и Эдерсон готовы к новому этапу в своих карьерах, сообщает Daily Mail.

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Голкипер сборной Бразилии Эдерсон может стать футболистом "Аль-Иттихада" до конца июля. Он уже достиг договоренности с саудовским клубом о личном контракте. Теперь идут переговоры между представителями команды из Джидды и руководством "Манчестер Сити".

Эдерсон с чемпионским кубком в "Манчестер Сити". Фото: instagram.com/ederson93/

Чемпионы Англии не против продать своего вратаря. Однако "горожане" просят за него 50 млн евро. Первоначальное предложение "Аль-Иттихада" составило 18 млн.

Де Брюйне тоже может уйти из "Ман Сити"

"Аль-Иттихад" хочет подписать еще и полузащитника сборной Бельгии Кевина Де Брюйне. Футболист дал понять, что это возможный вариант, однако подобный трансфер может произойти только следующим летом.

Де Брюйне собирается выступать за "Манчестер Сити" еще год, после чего у него закончится контракт с клубом. Футболист сможет уйти из команды на правах свободного агента.

"Аль-Иттихад" завершил прошлый сезон ан 5 месте в турнирной таблице. Главными звездами команды являются Карим Бензема и Н'Голо Канте.

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